МНЕНИЕ | Многополярный Мордор. Как изменилась картина мира после теракта ИГИЛ в Москве и почему Путин не смог этим воспользоваться
Главным последствием теракта в московском концертном зале „Крокус Сити Холл“ является разрушение черно-белой картины мира, сложившейся с момента нападения России на Украину. В новой реальности, созданной выстрелами террористов ИГИЛ 22 марта, больше нет абсолютного зла в лице России, Путина или его режима. За его спиной замаячил старый, до боли знакомый, привычный враг — исламский фундаментализм. Однако, Путин не смог использовать ситуацию в свою пользу и Россию ждут еще большие проблемы — теперь со стороны радикальных исламистов, пишет Delfi.lv.
"Неверные будут побеждены. Аллах велик, неверные будут побеждены", — этими словами участники нападения на "Крокус Сити Холл" сопровождали расстрел посетителей концерта группы "Пикник" в Москве. До сих пор они раздавались во время терактов в Париже, в Брюсселе, в Ницце, в Берлине, в Манчестере, в Барселоне. В прошедшую пятницу они прозвучали в Москве. С оружием в руках они беспрепятственно зашли в один из крупнейших концертных залов Москвы, и за 20 минут убили 140 и покалечили более 360 человек.