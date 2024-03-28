МНЕНИЕ | Многополярный Мордор. Как изменилась картина мира после теракта ИГИЛ в Москве и почему Путин не смог этим воспользоваться

"Неверные будут побеждены. Аллах велик, неверные будут побеждены", — этими словами участники нападения на "Крокус Сити Холл" сопровождали расстрел посетителей концерта группы "Пикник" в Москве. До сих пор они раздавались во время терактов в Париже, в Брюсселе, в Ницце, в Берлине, в Манчестере, в Барселоне. В прошедшую пятницу они прозвучали в Москве. С оружием в руках они беспрепятственно зашли в один из крупнейших концертных залов Москвы, и за 20 минут убили 140 и покалечили более 360 человек.