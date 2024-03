Говорил ли Трамп, что США ждёт „кровавая баня“ в случае его проигрыша на президентских выборах?

Первые сообщения о необычном «предвыборном обещании» Трампа, который 16 марта действительно выступал в Огайо, появились в тот день в американских медиа. Новость широко разошлась и по соцсетям — так, пост пользователя @BidenHQ в X набрал более 8 млн просмотров. В девятисекундном ролике, который опубликовал этот блогер, Трамп говорит: «Если меня не изберут, будет кровавая баня, и это по меньшей мере. Будет кровавая баня для страны, и это по меньшей мере» (в оригинале: «Now, if I don’t get elected, it’s going to be a bloodbath, for the whole… that’s going to be the least of it. It’s going to be a bloodbath for the country. That’ll be the least of it»).