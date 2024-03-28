Говорил ли Трамп, что США ждёт „кровавая баня“ в случае его проигрыша на президентских выборах?

Среди прочих это видео репостнул действующий президент США Джо Байден, прокомментировавший слова оппонента так: «Этот парень явно хочет ещё одного 6 января». Политик имел в виду события 6 января 2021 года, когда толпа сторонников проигравшего выборы Трампа штурмовала американский Капитолий. В ходе беспорядков сотни люди, в том числе 174 полицейских, были ранены , четыре человека погибли, один офицер полиции скончался в больнице и ещё четверо стражей правопорядка покончили жизнь самоубийством в течение семи месяцев после произошедших событий. Байден назвал тот день самым мрачным в современной американской истории и обвинил в беспорядках Трампа.

Первые сообщения о необычном «предвыборном обещании» Трампа, который 16 марта действительно выступал в Огайо, появились в тот день в американских медиа. Новость широко разошлась и по соцсетям — так, пост пользователя @BidenHQ в X набрал более 8 млн просмотров. В девятисекундном ролике, который опубликовал этот блогер, Трамп говорит: «Если меня не изберут, будет кровавая баня, и это по меньшей мере. Будет кровавая баня для страны, и это по меньшей мере» (в оригинале: «Now, if I don’t get elected, it’s going to be a bloodbath, for the whole… that’s going to be the least of it. It’s going to be a bloodbath for the country. That’ll be the least of it»).

17 марта крупнейшие российские издания (« Известия », РБК , ТАСС , РИА «Новости» , « Российская газета », « Газета.ru » и др.) опубликовали заметки о том, что Трамп на митинге в Огайо предупредил американцев: если они не выберут его следующим президентом, страну ждёт «кровавая баня». По данным сервиса TGStat, в русскоязычном сегменте Telegram посты с цитатой на момент написания этого разбора набрали более 5,6 млн просмотров. Наиболее популярными стали публикации каналов « Топор.Live » (816 000 просмотров), « Кровавая барыня » (405 000), « Дмитрий Никотин » (350 000) и Colonelcassad (291 000). Провокационной цитатой Трампа поделились также пользователи соцсетей X , Facebook и Instagram .

Заявление Трампа в девятисекундном ролике и правда звучит так, будто он предрекает волну жестокости в США в случае своего поражения в ходе ноябрьского голосования. Если обратиться к американскому словарю английского языка Merriam — Webster, основное значение слова bloodbath — это «резня», «убийство большого количества людей», «исключительно жестокое или разрушительное состязание или борьба».

Однако в разошедшемся по X коротком видео отсутствует какой-либо контекст, и, чтобы понять, что имел в виду Трамп, нужно обратиться к полной записи его выступления в Огайо. Примерно на 31-й минуте своей полуторачасовой речи политик упомянул план Байдена значительно увеличить продажи электромобилей в США, что, по мнению республиканца, нанесёт удар по производству автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Также Трамп обвинил Китай в строительстве автомобильных заводов в Мексике, что, как он считает, приведёт к снижению числа рабочих мест в американской промышленности:

«Мексика за 30 лет забрала 34% автомобильного бизнеса нашей страны, только подумайте, — [они] ушли в Мексику. Китай сейчас строит пару крупных заводов, на которых собирается производить автомобили в Мексике, и они думают, что смогут продавать эти автомобили в США без налогов на границе. Позвольте мне кое-что сказать Китаю, если вы слушаете, президент Си, мы с ним друзья, но он понимает, как я веду дела. Те гигантские, чудовищные заводы по производству автомобилей, которые вы сейчас строите в Мексике, — вы думаете, что вам это удастся, что вы не будете нанимать американцев, а будете продавать нам эти машины? Нет. Мы установим 100-процентную пошлину на каждую машину, которая попадёт к нам из-за границы, и вы не сможете продать эти машины. Если меня изберут».

Далее последовала фраза, которая попала в девятисекундный ролик: