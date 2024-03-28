Овечкин поддержал мальчика, пострадавшего при теракте в „Крокусе“

Мальчик пострадал на парковке около „Крокуса“. Террористы наехали на ребенка, когда пытались скрыться с места преступления. Илья попал в реанимацию, где врачи успешно его прооперировали. У него были диагностированы переломы бедра и ключицы, открытая черепно-мозговая травма и ушиб легких, пишет Sportmail.

Также в больнице оказалась его 11-летняя сестра Ирина, которая отделалась небольшими ссадинами.

„Илья, привет! Это Александр Овечкин. Я слышал, что с тобой и твоей маленькой сестренкой случилась беда, ты сейчас находишься в больнице. Я знаю ты крепкий, смелый, сильный парень, ты обязательно все выдержишь! А шрамы только украшают настоящего мужчину. Я желаю тебе скорейшего выздоровления, я слышал ты увлекаешься хоккеем, поэтому скоро ты вернешься на лед и покажешь всем, я в тебя верю! Обнимаю, огромный привет семье!“, — сказал Овечкин.

Восьмилетний Илья занимается хоккеем в академии „Олимпийская деревня — 80“. Ранее видеообращение для мальчика записали хоккеисты хабаровского „Амура“ и подмосковного „Витязя“.

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