МНЕНИЕ | Политический ландшафт Эстонии меняется: центристы усыхают, Isamaa переживает ренессанс

В эстонской политике с конца 1990-х и до середины 2010-х было два титана, которые во многом определяли судьбу страны, – лидер центристов Эдгар Сависаар и главный реформист Сийм Каллас. Все это время их партии доминировали на политической арене и были основными конкурентами за власть в стране. У остальных положение было нестабильным, и обычно им отводилась роль „младших партнеров“. Если старшие не решали вдвоем сформировать правящую коалицию, как это случилось ко всеобщему изумлению в 2002 году.