Побег от ЧВК „Вагнер“, трагедия в груминг-салоне, уникальные фото завода „Двигатель“, большой кроссворд. Новый номер „Эстонского Экспресса“ уже в продаже!
В продаже появился новый номер ежемесячной газеты „Эстонский Экспресс“, в котором на русском языке опубликованы лучшие истории от журналистов Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht, LP, Maaleht и RusDelfi.
Читайте в новом номере:
Вплавь через Нарову. На что готовы люди, бегущие из России?
Наши в Дубае: как эстонские бизнесмены покоряют мировую торговую Мекку
Какие подробности мартовской бомбардировки Таллинна раскрывают документы Красной Армии?
О чем не рассказывают туристам на острове Прангли?
“Я чувствовала себя так, будто играю в русскую рулетку”. Жительнице Эстонии в 23 года поставили страшный диагноз
Трагедия в груминг-салоне: “Приводишь на груминг живого питомца, а обратно получаешь мертвого”.
Редчайшие фото завода “Двигатель”: не только трамваи и вагоны, но и первые эстонские самолеты!
Большой кроссворд! Выиграй 50 евро и подписку на RusDelfi на год!
и многое другое.
Новый номер “Эстонского Экспресса” ищите в продаже в магазинах Maxima, Prisma, Selver, Coop Maksimarket и Hyper Rimi по всей Эстонии или заказывайте на sirvi.eu.
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Статьи из прошлых выпусков газеты „Эстонский Экспресс“ читайте ЗДЕСЬ.