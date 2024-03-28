В Таллинне пройдет этап чемпионата мира по экстремальному мототриалу
26 октября на арене Unibet состоится зрелищный этап чемпионата мира по мототриалу X-Trial, на котором перед местной публикой предстанут лучшие спортсмены в этой дисциплине со всего мира.
Талантливые мототриалисты уже дважды бывали в Таллинне в рамках шоу-соревнований TRIXS. Эти мероприятия представили эстонской публике триумвират лидеров мирового Чемпионата и лучших мототриалистов из Прибалтики и Финляндии. Теперь планка поднимается еще выше, поскольку оргкомитету TRIXS было доверено право организовать этап чемпионата мира по X-Trial.
„Эстония получила право на организацию этапа чемпионата мира, потому что в предыдущие два года не только спортивная составляющая соревнований была впечатляющей, но и само шоу было организовано и представлено с размахом, не говоря уже об уникальности таллинской трассы. Предоставить право организации этапа чемпионата мира по X-Trial Эстонии было, на наш взгляд, вполне логичным шагом“, - поясняет директор компании Esdeux Organisation, промоутер Чемпионата мира Бернар Эстрипо.
„Это также являются развитием и для самой мировой серии, поскольку в календарь соревнований добавляется страна, где ранее чемпионаты мира по этому виду спорта не проводились. Благодаря этому X-Trial становится более международным“, - добавляет он.
„Для нас организация чемпионата мира в Эстонии - это большая честь и признание проделанной за последние годы работы“, - отмечает организатор этапа Кайно Тюлле. „Серия соревнований TRIXS привлекла большое внимание как по организации, построению трассы, так и по всему сопутствующему - корректность в организации, большой вклад спонсоров, точное выполнение контрактов, а также активное участие зрителей. Все это вызвало интерес и доверие к промоутеру X-Trial со стороны официальных лиц международного мотоциклетного спортивного союза FIM, и именно поэтому нам было предложено право проведения этапа чемпионата мира 2024 года. Ответственность будет больше, работа более напряженной, но все это важно как для развития спорта, так и продвижения Эстонии на международной арене“, - добавляет Тюлле.
Его коллега Оливер Лялль отмечает, что право на организацию этапа Чемпионата мира стало приятным сюрпризом: „Мы всегда работали с целью привлечь этап Чемпионата мира в Эстонию. Мы надеялись, что это может произойти в 2025 году, когда Таллинн станет спортивной столицей Европы. То, что эта мечта сбудется уже в этом году, было, безусловно, сюрпризом. Теперь
нашей целью является проведение данных соревнований на таком уровне, чтобы мы могли получить право на организацию этапа и в 2025 году. Команда полна сил и желания выложиться полностью - ошибки недопустимы“.
В этом году в чемпионате мира запланировано проведение 8 этапов. Этап в Таллинне состоится 26 октября. И Лялль, и Тюлле обещают, что Эстония предложит миру мототриала зрелищное событие, где помимо высококлассного мотоспорта будет уделено большое внимание и развлечениям.
„Мы достигли соглашения с промоутером чемпионата мира, что на этапе в Таллинне будет предложено больше развлечений, чем, например, на этапах в Центральной Европе. Что конкретно будет происходить, я бы оставил в секрете. Для зрителей и участников это должно создать приятное дополнительное напряжение. На Таллинском этапе будут разыгрываться реальные очки Чемпионата мира, и гонщики приедут сюда, чтобы максимально продемонстрировать свои навыки и умения, потому что хороший результат улучшит их позицию в общем зачете чемпионата мира“, - поясняет Лялль.
Также Бернар Эстрипо уверен, что интерес к событию в Таллинне будет на совершенно новом уровне. „Для зрителей наибольший интерес представляет возможность непосредственно увидеть мировых лидеров мототриала в соперничестве и борьбе за победу. Могу уверенно сказать, что как в Таллинне, так и на остальных этапах Чемпионата мира будет очень сильное и напряженное соперничество“.
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