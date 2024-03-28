В Таллинне пройдет этап чемпионата мира по экстремальному мототриалу

Талантливые мототриалисты уже дважды бывали в Таллинне в рамках шоу-соревнований TRIXS. Эти мероприятия представили эстонской публике триумвират лидеров мирового Чемпионата и лучших мототриалистов из Прибалтики и Финляндии. Теперь планка поднимается еще выше, поскольку оргкомитету TRIXS было доверено право организовать этап чемпионата мира по X-Trial.

„Эстония получила право на организацию этапа чемпионата мира, потому что в предыдущие два года не только спортивная составляющая соревнований была впечатляющей, но и само шоу было организовано и представлено с размахом, не говоря уже об уникальности таллинской трассы. Предоставить право организации этапа чемпионата мира по X-Trial Эстонии было, на наш взгляд, вполне логичным шагом“, - поясняет директор компании Esdeux Organisation, промоутер Чемпионата мира Бернар Эстрипо.

„Это также являются развитием и для самой мировой серии, поскольку в календарь соревнований добавляется страна, где ранее чемпионаты мира по этому виду спорта не проводились. Благодаря этому X-Trial становится более международным“, - добавляет он.

„Для нас организация чемпионата мира в Эстонии - это большая честь и признание проделанной за последние годы работы“, - отмечает организатор этапа Кайно Тюлле. „Серия соревнований TRIXS привлекла большое внимание как по организации, построению трассы, так и по всему сопутствующему - корректность в организации, большой вклад спонсоров, точное выполнение контрактов, а также активное участие зрителей. Все это вызвало интерес и доверие к промоутеру X-Trial со стороны официальных лиц международного мотоциклетного спортивного союза FIM, и именно поэтому нам было предложено право проведения этапа чемпионата мира 2024 года. Ответственность будет больше, работа более напряженной, но все это важно как для развития спорта, так и продвижения Эстонии на международной арене“, - добавляет Тюлле.