Семь лет назад в петербургском метро тоже произошел теракт. В нем тоже обвинили 11 мигрантов – и их тоже пытали. „Медуза“ рассказывает, чем все закончилось тогда – и чего стоит ждать сейчас

О ЧЕМ РАССКАЗАЛИ АЗИМОВЫ

По словам Аброра Азимова, вечером 4 апреля, когда он ехал на машине BlaBlaCar в Украину, его задержали сотрудники полиции. Но вместо отделения, утверждает Азимов, его — закованного в наручники и с черным мешком на голове — привезли в какой-то подвал, где прикрепили к железной трубе и стали избивать, а затем пытать током. В один из дней, добавил Азимов, ему на лицо положили тряпку, через которую лили воду, пока он не стал задыхаться. От Аброра требовали, чтобы он признался в знакомстве со смертником Джалиловым и подтвердил свою причастность к теракту. В противном случае Азимова, а также его родственников угрожали скормить свиньям.

«В один из дней я услышал крик моего брата Акрама, которого пытали. Я пытался себя убедить, что это не мой брат», — рассказал Аброр.

Акрам Азимов попал в «секретную тюрьму» почти через две недели после брата, 15 апреля. Перед этим, утверждает Акрам, сотрудники службы безопасности Кыргызстана вывезли его из реанимационного отделения больницы «Касиет» в городе Ош, где он находился после тяжелой операции (это подтверждает справка). По словам Азимова, его доставили на самолете в Москву, где уже сотрудники российской ФСБ отвезли его в подвал. Как и брата, Акрама Азимова пытали током. А также надевали ему на голову пакет, чтобы не давать дышать, и угрожали изнасилованием. От Акрама хотели, чтобы он оговорил родственника.

Из «секретной тюрьмы» Аброра Азимова выпустили 17 апреля, Акрама — 19-го. Тогда же их официально задержали. По словам братьев, силовики сами привезли их в нужное место и объяснили, как себя вести.

Во время первичного осмотра в СИЗО врачи указали, что Аброр Азимов на самочувствие не жалуется. Термический ожог на его стопе якобы возник из-за того, что он сам ранее обжегся кипятком. А гематомы на ягодицах и ссадины по всему телу — из-за падения с железнодорожного перрона. Аброр и Акрам попытались добиться возбуждения уголовного дела, но военный следственный отдел СК РФ, куда они обратились, в этом отказал.

Судебный процесс по делу о взрыве в метро начался весной 2019-го. Обвиняемых, во время следствия находившихся в московских изоляторах, перевезли в Петербург. „Я слышал, что кого-то из фигурантов дела пытали. Поэтому, когда их привезли в СИЗО „Кресты“, мы решили их посетить“, — рассказывает Роман Ширшов.