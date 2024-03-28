Войска РФ атаковали Украину дронами и ракетами. В Запорожье ранены два человека
Российские войска в ночь на 28 марта атаковали территорию Украины ударными дронами типа „Шахед“. По данным командования Воздушными силами ВСУ, всего были запущены 28 беспилотников, 26 из них удалось сбить, сообщает телеграм-канал „Медузы“.
Кроме того, сообщили в ВСУ, войска РФ применили три крылатые ракеты Х-22, противорадиолокационную ракету Х-31П и ракету для комплекса С-300. Российские дроны атаковали Запорожье. Беспилотники удалось сбить, но их обломки повредили жилые дома в частном секторе.
Пострадали две женщины, у них легкие ранения, расскаазал глава Запорожской области Иван Федоров. По данным секретаря городского совета Запорожья Анатолия Куртева, в городе в результате атаки дронов повреждены частные дома в трех районах. „Пять домов полуразрушено и еще более 40 повреждено“, — написал Куртев.
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