Справятся ли детские сады Ида-Вирумаа с переходом на эстонский? Меры поддержки есть, но есть и страхи(1)
Переход на эстонский язык обучения особенно болезненно ударит по учреждениям образования Ида-Вирумаа. Особенно обеспокоены детские сады - там так же, как и в школах, грядет нехватка педагогов, имеющих необходимую для работы категория С1.
Какие шаги для поддержки детских садов региона предпринимает государство?
В этот году детские сады в Кохтла-Ярве и Нарве вступили в программу, поддерживающую переход на эстоноязычное образование и создание ценностной культуры учреждения. Программу финансирует Министерство образования и науки, а проводит Центр этики Тартуского университета.
В 2023 программу прошли девять детских садов, которые выбрали сами местные самоуправления. Это был пилотный проект, и он затронул небольшие волости и города. В этом году программа распространится на всю образовательную сеть, всего к ней присоединились 20 детских садов в городах Кохтла-Ярве и Нарва.
22 марта присоединившиеся к программе детские сады встретились в Нарве. На открытии они знакомились, обсуждали содержание программы и ценности, которые являются основой понятия „Хороший детский сад“
Куратор программы - Эне Тигас работает руководителем проекта „Хорошая школа и хороший детский сад“ Центра этики Тартуского университета. Ее задачи связаны с координацией обучающих семинаров и конференций по развитию ценностей для школ и детских садов; с разработкой модели „хорошей школы“ и „хорошего детского сада“, она также выступает посредником в предложениях по консультированию и обучению для школ и детских садов.
RusDelfi поговорил с Эне Тигас о том, какие проблемы сейчас волнуют руководителей учебных заведений и педагогов Ида-Вирумаа в связи с переходом на эстоноязычное образование и как в этом может помочь стартовавшая недавно программа.
Программа носит длинное название „Формирование культуры ценностей детского сада и школы для поддержки перехода на эстоноязычное образование“. Как формирование ценностей организации помогает в переходе на эстонский?
Нас часто об этом спрашивают. На самом деле ценности - важная часть организационной культуры. Договоренности по поводу миссии, важных аспектов именно в вашем учреждении помогают выстроить более логичное функционирование организации, а значит, поддерживают и способность справиться со сложными задачами.
Важно, чтобы наши договоренности не остались где-то в документе Программы развития или на стене, но касались ежедневной работы учреждения.
Что, почему и как мы делаем? Эти вопросы надо задать себе, чтобы двигаться дальше с определением ценностей организации.
У детских садов есть программы, в которых расписаны действия, необходимые для того, чтобы осуществить переход на эстонский язык обучения. Мы помогаем детским садам рассмотреть эти программы и наполнить их содержимым, отражающим ценности конкретного детского сада.
Возьмем пример из прошлого года. Уже шла подготовка к возможному переходу на эстонский язык. И мы задавали вопросы руководителям детских садов: „Как вы поддерживаете тех, кто должны будут уйти с работы? Как вы поддерживаете тех, кто остается? Как вы поддерживаете новых работников? Эти все моменты очень важны, о них нужно договариваться и понимать, каким образом эта поддержка будет осуществляться.
Работая с детскими садами, которым вскоре придется столкнуться с большим вызовом - переходом на эстоноязычное образования, вы наверняка выдели для себя то, какие вопросы для их руководства и сотрудников наиболее болезненные и какие страхи они испытывают?
„Самый большой страх и есть эстонский язык. Детские сады создали невероятные возможности для своих педагогов, чтобы поддержать изучение эстонского - организовывают языковые кафе, устраивают спортивные прогулки, во время которых педагоги общаются между собой на эстонском. И самая большая проблема, которая волнует педагогов: сдадим ли мы экзамен на требуемый уровень? А у руководства: а что будет, если никто не придет на работу взамен ушедших?
И еще одна тема, которая также очень важна - дети с особыми образовательными потребностями - специалисты, которые с ними работают. Эстоноязычных не хватает, не хватает и русскоязычных логопедов. Это одна из самых горячих тем этой осенью: как поддержать ребенка с особыми образовательными потребностями, если в моем учреждении нет логопеда? Как мы справимся с переходом на эстонский в условиях отсутствия части специалистов?
Как вы оцениваете проект прошлого года, заявленный как пилотный? Какой была обратная связь от участников?
Обратная связь была весьма позитивной. Особенно понравился День хорошей практики, прошедший в Тарту. Там у нас есть сеть „Хорошие детские сады“ и мы показывали педагогам, как организовать работу через призму ценностей, и детские сады были этим вдохновлены.
В конце декабря у нас состоялось заключительное мероприятие, и мы спросили „Что вы начали делать иначе в вашем детском саду?“, одна из участников, директор директор кохтла-ярвеского детского сада „Золушка“ Илона Кунингас признала, что присоединение к программе принесло много пользы именно в связи с грядущим переходом на эстонский язык. Она отметила, что они обновили ценности детского сада, интегрировали сказку о Золушке во все занятия и детскую учебную и игровую среду, создали различные возможности для свободной деятельности детей. В результате участия в программе они смогли осознанно через игру знакомить детей с ценностями и культурой детского сада. Кроме того, они усилили изучение и общее развитие эстонского языка посредством творческой деятельности, тем самым создав для детей богатую и интересную среду обучения.
Вы как эксперт, можете сказать, есть ли разница в организационной культуре детских садов двух общин - эстонской и русской?
Есть разница, если сравнивать разные учреждения - это степень автономии персонала и детей, к примеру. Но я бы не стала говорить о том, что организационная культура в эстонских детских садах каким-то образом отличается от организационной культуры в русских садах.
Здесь, в Ида-Вирумаа много прекрасных детских садов, в которых, например, обеспечена необходимая для хорошей среды автономия.
Я понимаю ваш вопрос, но я очень бы хотела избежать таких сравнений - мол, вот, в Ида-Вирумаа есть какие-то особенные проблемы. Нет. Это вообще не зависит от региона. Я совсем не хочу употреблять выражения вроде „вы“ и „мы“. Мы все - единая Эстония, и если и есть какие-то культурные различия, которые и должны быть, в общем-то, то вот это и есть то самое место, с которого начинается взаимное обогащение. А мы здесь - чтобы поддержать, помочь найти правильное направление в непростом процессе перехода обучения на эстонский язык. Все-таки, я вижу во всем процессе одно большое „Мы“.
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