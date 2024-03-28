Справятся ли детские сады Ида-Вирумаа с переходом на эстонский? Меры поддержки есть, но есть и страхи

Нас часто об этом спрашивают. На самом деле ценности - важная часть организационной культуры. Договоренности по поводу миссии, важных аспектов именно в вашем учреждении помогают выстроить более логичное функционирование организации, а значит, поддерживают и способность справиться со сложными задачами.

Программа носит длинное название „Формирование культуры ценностей детского сада и школы для поддержки перехода на эстоноязычное образование“. Как формирование ценностей организации помогает в переходе на эстонский?

RusDelfi поговорил с Эне Тигас о том, какие проблемы сейчас волнуют руководителей учебных заведений и педагогов Ида-Вирумаа в связи с переходом на эстоноязычное образование и как в этом может помочь стартовавшая недавно программа.

Куратор программы - Эне Тигас работает руководителем проекта „Хорошая школа и хороший детский сад“ Центра этики Тартуского университета. Ее задачи связаны с координацией обучающих семинаров и конференций по развитию ценностей для школ и детских садов; с разработкой модели „хорошей школы“ и „хорошего детского сада“, она также выступает посредником в предложениях по консультированию и обучению для школ и детских садов.

22 марта присоединившиеся к программе детские сады встретились в Нарве. На открытии они знакомились, обсуждали содержание программы и ценности, которые являются основой понятия „Хороший детский сад“

В 2023 программу прошли девять детских садов, которые выбрали сами местные самоуправления. Это был пилотный проект, и он затронул небольшие волости и города. В этом году программа распространится на всю образовательную сеть, всего к ней присоединились 20 детских садов в городах Кохтла-Ярве и Нарва.

В этот году детские сады в Кохтла-Ярве и Нарве вступили в программу, поддерживающую переход на эстоноязычное образование и создание ценностной культуры учреждения. Программу финансирует Министерство образования и науки, а проводит Центр этики Тартуского университета.

Важно, чтобы наши договоренности не остались где-то в документе Программы развития или на стене, но касались ежедневной работы учреждения.

Что, почему и как мы делаем? Эти вопросы надо задать себе, чтобы двигаться дальше с определением ценностей организации.

У детских садов есть программы, в которых расписаны действия, необходимые для того, чтобы осуществить переход на эстонский язык обучения. Мы помогаем детским садам рассмотреть эти программы и наполнить их содержимым, отражающим ценности конкретного детского сада.

Возьмем пример из прошлого года. Уже шла подготовка к возможному переходу на эстонский язык. И мы задавали вопросы руководителям детских садов: „Как вы поддерживаете тех, кто должны будут уйти с работы? Как вы поддерживаете тех, кто остается? Как вы поддерживаете новых работников? Эти все моменты очень важны, о них нужно договариваться и понимать, каким образом эта поддержка будет осуществляться.

Работая с детскими садами, которым вскоре придется столкнуться с большим вызовом - переходом на эстоноязычное образования, вы наверняка выдели для себя то, какие вопросы для их руководства и сотрудников наиболее болезненные и какие страхи они испытывают?

„Самый большой страх и есть эстонский язык. Детские сады создали невероятные возможности для своих педагогов, чтобы поддержать изучение эстонского - организовывают языковые кафе, устраивают спортивные прогулки, во время которых педагоги общаются между собой на эстонском. И самая большая проблема, которая волнует педагогов: сдадим ли мы экзамен на требуемый уровень? А у руководства: а что будет, если никто не придет на работу взамен ушедших?