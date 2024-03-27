Противники и сторонники. Как вопрос смертной казни разделил российских чиновников и пропагандистов

Хотя пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поспешно заявил тогда, что Кремль не участвует в дискуссии о снятии моратория на смертную казнь, поток рассуждений на эту тему было уже не остановить. При этом сам Путин всего два года назад высказывался против возвращения этой меры наказания.

В последние дни как госпропагандисты, так и госчиновники упражняются в красноречии на эту тему, и некоторые из них изменили свое мнение о высшей мере наказания — но далеко не все.

С подачи президента

Тема смертной казни стала заметно чаще подниматься на российском ТВ в последние недели. Согласно данным системы мониторинга и анализа СМИ „Медиалогия“, это во многом связано именно с тем самым упоминанием смертной казни Владимиром Путиным, а не в связи с нападением на „Крокус Сити Холл“.

„У нас нет смертной казни. Но мы к этим людям всегда — и сейчас, и в будущем — будем относиться как к тем, которые находятся в зоне боевых действий. Будем считать, что они с оружием. Всем правоохранительным органам будут даны указания поименно выявлять всех и принимать в отношении людей, которые с оружием воюют против России, соответствующие действия“, — заявил тогда Путин в отношении российских участников диверсионных групп, и эти слова широко цитировались на госканалах и сразу после выборов, и на прошлых выходных.

19 марта тему подхватил Владимир Соловьев в своей программе на России 1.

„Я, конечно, не в праве предлагать, тем более что моя позиция хорошо известна, но я считаю, что мораторий на смертную казнь не должен относиться к изменникам, предателям родины и власовцам. Это военное время, и необходимо действовать в соответствии с нашими историческими традициями, но к чему двусмысленность, они душегубы, палачи мирного населения. [...] Что, мы будем играться в европейскую демократию, которая нам говорила, что смертная казнь — ай-я-яй — это плохо… Мы имеем дело с вырусями, предателями, душегубами, и они должны знать, и в плен им не надо пытаться сдаваться. Их должна ждать одна судьба“.

После „Крокуса“