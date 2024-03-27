ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (763-й день) | По Харькову впервые с 2022 года ударили авиабомбами: пострадал жилой микрорайон, есть жертвы
Подводим итоги очередного дня войны.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
• За минувшие сутки произошло 67 боевых столкновений. Вооруженные силы РФ нанесли пять ракетных и 74 авиационных удара, совершили 152 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
• В ночь на 27 марта российские войска атаковали Украины, применив 13 ударных дронов типа „Шахед“. ПВО Украины уничтожили 10 БПЛА.
• За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областей.
• Под артиллерийским огнем находились более 130 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
• Вооруженные силы Украины на купянском направлении отбили одну атаку ВС РФ, на лиманском — 13, на бахмутском — семь, на авдеевском — девять, на новопавловском — 26, на ореховском — семь, на херсонском — три.
• Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить российским войскам потери в живой силе и технике, истощают силы России вдоль всей линии фронта.
• За прошедшие сутки авиация ВСУ нанесла удары по двум пунктам управления и по восьми районах сосредоточения ВС РФ.
• Подразделения ракетных войск ВСУ поразили одно средство противовоздушной обороны, одно артиллерийское средство и один склад боеприпасов.
В региональных администрациях регионов Украины рассказали о последствиях российских атак в минувшие сутки.
• В Харьковской области артиллерийским и минометным ударам 26 марта подверглись около 15 населенных пунктов. В результате обстрелов повреждены здание коммунального учреждения в Харькове, учебные заведения в Изюме и Александровке, молочно-консервный комбинат в Купянске. Также повреждены жилые дома и автомобили. Ранены три человека.
• В Херсонской области при обстреле повреждены многоэтажка и два частных дома в населенных пунктах области. Также зафиксированы попадания в хозяйственную постройку, автобус и автомобиль. Ранены три человека.
• В Донецкой области из-за обстрелов погибли два местных жителя в Новогродовке. Один человек ранен.
• В Запорожской области под обстрел попали семь населенных пунктов. Поступило 39 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.
В Минобороны России заявили около семи утра, что Украина атаковала территорию РФ с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Утверждается, что дежурные средства ПВО уничтожили 18 реактивных снарядов над Белгородской областью.
Поздно вечером 26 марта в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, один человек ранен.
Президент США Джо Байден вновь выразился в адрес Владимира Путина. В ходе своей речи Байден рассуждал о возможности привлечь дополнительные средства путем повышения налогов для миллиардеров в США. „Мы могли бы сделать так много важных вещей, в том числе, наконец, обеспечить помощь Украине от этого мясника Путина“, — заявил Байден.
Управление комиссара ООН по правам человека получило данные о том, что с декабря 2023 года по февраль 2024-го российские военные могли убить по меньшей мере 32 украинских военнопленных.
В докладе, опубликованном на официальном сайте Управления, сказано, что эксперты ООН получили независимое подтверждение по крайней мере трех таких случаев, в ходе которых было убито семеро военнослужащих ВСУ, находившихся в небоеспособном состоянии.
В своем докладе они описывают случаи убийства пленных после того, как они сложили оружие или во время допросов. В докладе также подробно описаны пытки, которым российские военные подвергают пленных украинских солдат, в том числе избиения, применение электрического тока, имитация казни и сексуализированное насилие.
39 нобелевских лауреатов призвали увеличить помощь Украине. В открытом письме против режима Владимира Путина ученые, экономисты и писатели призвали мировых лидеров увеличить поддержку Украины в ее противостоянии российскому вторжению, защитить политзаключенных в России, а также не признавать Путина законно избранным президентом. Обращение среди прочих подписала белорусская писательница Светлана Алексиевич.
В Херсонской области российский дрон-камикадзе ударил по жилому дому в селе Михайловка Бериславского района, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. По его словам, при ударе погибла 61-летняя местная жительница.
Брифинг Минобороны РФ. Главное
• Вооруженные силы РФ на донецком направлении заняли более выгодные рубежи, на авдеевском — улучшили положение по переднему краю, на южно-донецком — улучшили тактическое положение
• Российские военные отразили девять контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Ленинское, Тоненькое, Водяное, Первомайское и Бердычи Донецкой области, а также три контратаки в районе Старомайорского Донецкой области.
• Российская армия поразила места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
• Средства ПВО в течение суток уничтожили 210 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также сбили 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и Vampire.
В результате ракетного удара по Николаеву ранены шесть человек, сообщил глава Николаевской областной администрации Виталий Ким. По его словам, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что город атаковали баллистической ракетой.
В Харькове в результате удара повреждено по меньшей мере 14 многоэтажек. По данным главы областной военной администрации Олега Синегубова, частично разрушены две пятиэтажки, лечебное учреждение и административное здание. От еще одного попадания частично повреждено здание учебного заведения.
По Харькову ударили авиабомбами — впервые с 2022 года, сообщил глава следственного управления полиции Харькова Сергей Болвинов. Погиб один человек, пострадали не менее 18, среди которых есть дети.
Владимир Зеленский прокомментировал удар по Харькову
„Харьков. Российский террор против города приобретает особую подлость. Попытки загнать более миллиона человек в блекаут, постоянные удары ракет и „Шахедов“. Теперь — авиабомбы. Просто по обычной улице, по домам, школе, обычной гражданской инфраструктуре“.
По словам Зеленского, при ударе пострадали по меньшей мере 19 человек (городские власти пока сообщали о 18). Среди них, в частности, есть девочка 2022 года рождения и мальчик 2023-го.
Страны G7 обсуждают снижение потолка цен на российскую нефть, установленного больше года назад на уровне 60 долларов за баррель
Об этом сказал помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт, отвечая на вопросы журналистов на брифинге. Он заявил, что США и союзники „привержены работе с тем, чтобы лишить Россию“ доходов от продажи нефти.
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