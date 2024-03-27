ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (763-й день) | По Харькову впервые с 2022 года ударили авиабомбами: пострадал жилой микрорайон, есть жертвы

• В Донецкой области из-за обстрелов погибли два местных жителя в Новогродовке. Один человек ранен.

• В Херсонской области при обстреле повреждены многоэтажка и два частных дома в населенных пунктах области. Также зафиксированы попадания в хозяйственную постройку, автобус и автомобиль. Ранены три человека.

• В Харьковской области артиллерийским и минометным ударам 26 марта подверглись около 15 населенных пунктов. В результате обстрелов повреждены здание коммунального учреждения в Харькове, учебные заведения в Изюме и Александровке, молочно-консервный комбинат в Купянске. Также повреждены жилые дома и автомобили. Ранены три человека.

В региональных администрациях регионов Украины рассказали о последствиях российских атак в минувшие сутки.

• За прошедшие сутки авиация ВСУ нанесла удары по двум пунктам управления и по восьми районах сосредоточения ВС РФ.

• Вооруженные силы Украины на купянском направлении отбили одну атаку ВС РФ, на лиманском — 13, на бахмутском — семь, на авдеевском — девять, на новопавловском — 26, на ореховском — семь, на херсонском — три.

• Под артиллерийским огнем находились более 130 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

• За минувшие сутки произошло 67 боевых столкновений. Вооруженные силы РФ нанесли пять ракетных и 74 авиационных удара, совершили 152 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

• В Запорожской области под обстрел попали семь населенных пунктов. Поступило 39 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

В Минобороны России заявили около семи утра, что Украина атаковала территорию РФ с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Утверждается, что дежурные средства ПВО уничтожили 18 реактивных снарядов над Белгородской областью.

Поздно вечером 26 марта в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, один человек ранен.

Президент США Джо Байден вновь выразился в адрес Владимира Путина. В ходе своей речи Байден рассуждал о возможности привлечь дополнительные средства путем повышения налогов для миллиардеров в США. „Мы могли бы сделать так много важных вещей, в том числе, наконец, обеспечить помощь Украине от этого мясника Путина“, — заявил Байден.

Управление комиссара ООН по правам человека получило данные о том, что с декабря 2023 года по февраль 2024-го российские военные могли убить по меньшей мере 32 украинских военнопленных.

В докладе, опубликованном на официальном сайте Управления, сказано, что эксперты ООН получили независимое подтверждение по крайней мере трех таких случаев, в ходе которых было убито семеро военнослужащих ВСУ, находившихся в небоеспособном состоянии.

В своем докладе они описывают случаи убийства пленных после того, как они сложили оружие или во время допросов. В докладе также подробно описаны пытки, которым российские военные подвергают пленных украинских солдат, в том числе избиения, применение электрического тока, имитация казни и сексуализированное насилие.