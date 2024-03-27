„Именно они, а не танк Т-34 - гордость русского народа“. Нарвский художник на 40 дней Навального вышел с пронзительной акцией

„Окончательная расправа с главным символом Прекрасной России будущего в преддверии очередной интронизации главного террориста нашего времени стала общей болью для миллионов россиян и им сочувствующих по всему миру.

Для меня это стало поводом для исследования истории террора в рамках православной традиции: в течение 40 дней ежевечерне я приходил к памятнику репрессированным и добавлял по табличке, восстанавливая память о всеобщей трагедии от Большого террора до очередных дел Лубянки против собственного народа, проходящих в режиме онлайн, среди них - дело Олега Орлова, Жени Беркович, Саши Скочиленко, преследования ЛГБТ и далее по списку.

В конце я собрал все дела в папку „Дело №666 Лубянка против Христа“ и сжег ее на сороковой день в чаше вечного пламени, сняв венец из колючей проволоки, скованный цепью из 13 звеньев, бросил его в огонь, где вся его позолота сгорела, отсылая нас к истокам. За пару дней до того мне пришлось запаковать все цветы, что люди несли все эти дни, в черный мешок и срезать все таблички, как это происходит в России с табличками последнего адреса и цветами у Соловецкого камня“, - рассказал Каштан RusDelfi.

„Я вернул их на место, превратив подвенечную шапку в балаклаву, открыл замок на золотых цепях, сковавших все 40 снятых табличек в единую стопку и расставил их почетным рядом в основании мемориала. Мы зачитали все имена вслух.

В конце перформанса я вышел с той же растяжкой, с какой выходил на день рождения Навального, написав поверх старого лозунга красными буквами „смерти больше нет“. Навальный, как и множество пре(д)ставленных имен - Солженицын, Сахаров, Новодворская, Немцов - теперь бессмертны и принадлежат вечности. Именно они, а не танк Т-34 - гордость русского народа, способная примирить нас с соседями, ведь жертвы террора и те, кто ему противостоял, противостоит и будет противостоять - это достояние всего человечества“, - прокомментировал акцию Каштан.

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