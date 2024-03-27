Таиланд: закон об однополых браках принят парламентом. Всего несколько депутатов голосовали против

Законопроект проект еще должен получить одобрение таиландского Сената и короля, но ожидается, что он пройдет и эти стадии, и к концу года Таиланд станет первой страной в Юго-Восточной Азии, признающей однополые союзы.

„Это начало равенства. Это не универсальное лекарство от всех проблем, но это первый шаг к равноправию, - сказал депутат Данупхорн Пуннаканта, представляет в палате законопроект. – Этот закон хочет вернуть эти права данной группе людей, а не подарить им какие-то права“.

За принятие закона проголосовали 400 депутатов из 415 присутствовавших.

В законе брак определяется как партнерство двух лиц, а не мужчины и женщины, как было прежде. Однополые пары получат право пользоваться налоговыми льготами, положенными супругам, наследовать имущество друг друга и давать согласие на лечение супруга, если тот или та без сознания.

Также однополые супруги смогут усыновлять и удочерять детей. Впрочем, депутаты отклонили предложение профильного комитета использовать термин „родители“ вместо „отцы и матери“.

Вместе с тем, борьба за признание однополых браков столкнулась с сопротивлением и продолжалась не один год. Хотя таиландское общество в массе своей поддерживало однополые браки — в конце прошлого года, согласно одному из опросов, за это высказывались 96,6% респондентов, — правительство страны долгое время выступало против.

Лишь на прошлых выборах, в августе 2023 года, в парламент прошли партии, поддерживающие легализацию однополых браков. Также в сентябре премьер-министром стал Сеттха Тхависин, открыто выступающий за их признание.

В декабре нижняя палата проголосовала аж за четыре законопроекта об однополых браков – один исходил от правительства, еще три внесли оппозиционные партии. Позже эти законопроекты были объединены в один, который теперь одобрен нижней палатой.