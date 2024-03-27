Авария автобуса на востоке Германии: пять погибших, более 20 пострадавших

Оператором автобуса была компания Flixbus. Он резко свернул вправо на оживленной трассе A9, которая соединяет Берлин и Мюнхен, после чего завалился на бок.

Автобус выехал из Берлина с двумя водителями и 53 пассажирами на борту, подтвердила компания Flixbus.

Он двигался в направлении Нюрнберга, конечным пунктом назначения был швейцарский Цюрих.

Авария случилась через два часа после выезда около 10:00 по местному времени недалеко от поворота на Лейпциг и аэропорт Галле.

Обстоятельства аварии пока до конца не ясны, отмечается в заявлении компании.

Полиция сообщила, что на место происшествия направлены спасательные вертолеты и большое количество машин скорой помощи.

Местные больницы предупреждены о необходимости готовиться к поступлению большого количества пострадавших.

В полиции немецким СМИ также сообщили, что в ДТП не попало ни одно другое транспортное средство.

Междугородние автобусы уже не раз попадали в аварию на автобане A9 под Лейпцигом, последний раз это произошло в декабре. В 2019 году в ДТП с автобусом один человек погиб.