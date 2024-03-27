Нобелевские лауреаты призвали мировых лидеров бороться с режимом Путина

Группа из 39 лауреатов Нобелевской премии призвали мировых лидеров существенно увеличить помощь Украине. "В этой войне Украина должна победить, а не просто "не проиграть". Своевременная помощь украинцам сократит потери человеческих жизней и поможет выгнать агрессора с их земли", - говорится в открытом обращении, опубликованном изданием T-invariant в среду, 27 марта.

По мнению авторов обращения, развязанная президентом РФ Владимиром Путиным война касается не только украинцев и россиян. "Режим Путина показал, что он представляет собой прямую и явную угрозу всему человечеству", - пишут они, отмечая, что об этой угрозе также неоднократно говорили Алексей Навальный и другие лидеры российской оппозиции "вслед за их великим предшественником, лауреатом Нобелевской премии мира 1975 года академиком Андреем Сахаровым".

В письме подчеркивается, что правительства многих стран недооценивают опасность, исходящую от Путина, и вместо этого проводят опасную политику умиротворения - подобно тому, как это было в начале правления Адольфа Гитлера. Политики и граждане всего мира должны "отказаться от каких-либо иллюзий относительно господина Путина и его преступного режима", считают ученые. "История нас учит, что умиротворение агрессора ведет к дальнейшим преступлениям против человечности. Никакие временные выгоды не могут оправдать этого. Мы решительно выступаем против повторения Мюнхена-1938!", - говорится в обращении.

Мировое сообщество должно защитить политзаключенных в России

Вместе с тем нобелевские лауреаты призвали поддержать демократическую оппозицию в России. "Мировое сообщество должно объединиться, чтобы защитить политических заключенных, подвергаемых в России пыткам. Жизни лидеров оппозиции Владимира Кара-Мурзы, Ильи Яшина, Лилии Чанышевой и многих других находятся в смертельной опасности", - отмечается в письме.