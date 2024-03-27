МНЕНИЕ | Рийна Солман: Таллиннская городская управа должна быть проэстонской и эстоноязычной

Редко бывает, что с приходом весны город становится менее зеленым. Сегодня в Таллинне это всё же произошло. Длившееся почти 20 лет единовластие Центристской партии в столице подошло к концу. На протяжении этого времени они брали к себе в партнеры разные „спутниковые партии“, как-то раз „Зеленых“, в последний раз взяли СДПЭ, но по сути центристы занимались установлением единовластия и захватом городского аппарата под себя и свою работу.