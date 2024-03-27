Мнение
27.03.2024, 15:10

МНЕНИЕ | Рийна Солман: Таллиннская городская управа должна быть проэстонской и эстоноязычной

 
Рийна Солман
руководитель таллиннского округа партии Isamaa
Рийна Солман: на нас ложится ответственность в предстоящих переговорах: защищать горожан от решений правительственной коалиции.
Рийна Солман: на нас ложится ответственность в предстоящих переговорах: защищать горожан от решений правительственной коалиции.
ФОТО: Margus Pahv | Delfi Meedia

Эстонскость рождается тогда, когда всем гражданам говорят то же самое, а не стараются отдалить своих избирателей от страны и ее настроений. Двадцать лет Центристская партия управляла Таллинном пророссийски и коррупционно.

Редко бывает, что с приходом весны город становится менее зеленым. Сегодня в Таллинне это всё же произошло. Длившееся почти 20 лет единовластие Центристской партии в столице подошло к концу. На протяжении этого времени они брали к себе в партнеры разные „спутниковые партии“, как-то раз „Зеленых“, в последний раз взяли СДПЭ, но по сути центристы занимались установлением единовластия и захватом городского аппарата под себя и свою работу.

Сегодня откроем в Таллинне новую страничку. Городская управа столицы Эстонии должна быть проэстонской и эстоноязычной. В этом вопросе мы не будем искать компромиссы.

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