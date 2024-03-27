В голландском дартсе — кризис из-за трансгендера

Игрока в дартс, из-за которого начался весь сыр-бор, зовут Ноа-Линн ван Лёвен. Он, этот самый игрок, родился и до 16 лет был мальчиком. Затем была гормональная терапия и превращение в девочку. Сейчас человеку 27 лет, пишет Sports.ru.

Ван Левён начинал играть в дартс ещё юниором, но транспереход заставил взять паузу в спорте. К мишени вернулась уже Ноа-Линн. С 2022 года она играет в женских турнирах по дартсу.

На прошедших выходных ван Лёвен выступала в Женской серии Профессиональной дартс-корпорации (PDC). За четыре турнира она заработала 2800 фунтов и вышла на третье место в общем рейтинге, уступая только знаменитым Фаллон Шеррок и Микуру Сузуки. Чуть раньше, в середине марта, голландка выиграла один из этапов челлендж-тура PDC — там играют ведущие игроки-любители мира.

На прошлой неделе стало известно, что ван Лёвен включена в женскую сборную Нидерландов по дартсу. Её однокомандницами стали Рос ван дер Велде, Алетта Вайер и Дезире Гел. Вся эта бригада готовится к „Турниру четырёх наций“, который пройдёт в середине апреля в Бельгии.

И тут прогремел гром. Как оказалось, ранее вызов в команду получила опытнейшая Анка Зайлстра — легенда голландского и мирового дартса. Однако она отказалась ехать в сборную. Причина — присутствие трансгендера. Своей болью Анка поделилась в соцсетях.

— Мне стыдно играть за сборную Нидерландов, когда в женской команде играет биологический мужчина. Считаю, что пора уходить. Я пыталась принять его наличие, но это выше моих сил. В спорте должны быть равные и справедливые условия игры. Мы очень много работали, чтобы создать конкурентноспособный женский спорт. <...>. Решение уйти из сборной далось очень тяжело, ведь я впервые надела голландскую футболку ещё в 1991 году. Надеюсь, что люди одумаются, — написала Зайлстра.

Подругу по команде поддержала Эйлен де Граф, которая занимает второе место в женском рейтинге Всемирной федерации дартса (WDF). Она тоже отказалась от вызова в сборную из-за ван Лёвен.