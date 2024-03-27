В голландском дартсе — кризис из-за трансгендера
В голландском дартсе кипят страсти. Женская сборная страны находится на грани развала. Всему виной включение в неё мужчины, который считает себя женщиной. Проще говоря, трансгендера. Не все остались довольны этим решением и теперь пытаются его отменить. Но получится ли?
Игрока в дартс, из-за которого начался весь сыр-бор, зовут Ноа-Линн ван Лёвен. Он, этот самый игрок, родился и до 16 лет был мальчиком. Затем была гормональная терапия и превращение в девочку. Сейчас человеку 27 лет, пишет Sports.ru.
Ван Левён начинал играть в дартс ещё юниором, но транспереход заставил взять паузу в спорте. К мишени вернулась уже Ноа-Линн. С 2022 года она играет в женских турнирах по дартсу.
На прошедших выходных ван Лёвен выступала в Женской серии Профессиональной дартс-корпорации (PDC). За четыре турнира она заработала 2800 фунтов и вышла на третье место в общем рейтинге, уступая только знаменитым Фаллон Шеррок и Микуру Сузуки. Чуть раньше, в середине марта, голландка выиграла один из этапов челлендж-тура PDC — там играют ведущие игроки-любители мира.
На прошлой неделе стало известно, что ван Лёвен включена в женскую сборную Нидерландов по дартсу. Её однокомандницами стали Рос ван дер Велде, Алетта Вайер и Дезире Гел. Вся эта бригада готовится к „Турниру четырёх наций“, который пройдёт в середине апреля в Бельгии.
И тут прогремел гром. Как оказалось, ранее вызов в команду получила опытнейшая Анка Зайлстра — легенда голландского и мирового дартса. Однако она отказалась ехать в сборную. Причина — присутствие трансгендера. Своей болью Анка поделилась в соцсетях.
— Мне стыдно играть за сборную Нидерландов, когда в женской команде играет биологический мужчина. Считаю, что пора уходить. Я пыталась принять его наличие, но это выше моих сил. В спорте должны быть равные и справедливые условия игры. Мы очень много работали, чтобы создать конкурентноспособный женский спорт. <...>. Решение уйти из сборной далось очень тяжело, ведь я впервые надела голландскую футболку ещё в 1991 году. Надеюсь, что люди одумаются, — написала Зайлстра.
Подругу по команде поддержала Эйлен де Граф, которая занимает второе место в женском рейтинге Всемирной федерации дартса (WDF). Она тоже отказалась от вызова в сборную из-за ван Лёвен.
— В какой-то момент приходится делать выбор, если тебе что-то не нравится. Не думаю, что биологический мужчина должен быть в одной команде с женщинами, как и наоборот, — написала де Граф в комментариях у Зайлстры.
Ситуация накалилась до такой степени, что её экстренно прокомментировал Нидерландский дартс-союз. В своём заявлении он выразил сожаление из-за ухода Зайлстры и де Граф, а также напомнил, что следует политике „гендерного и полового разнообразия“. Историю даже вынесли на обсуждение в эфир голландского телевидения, где в защиту ван Лёвен высказался экс-футболист, а ныне эпатажный журналист Йохан Дерксен — он заявил, что никакие правила в отношении Ноа-Линн не были нарушены.
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Первые серьёзные дискуссии о трансгендерах в дартсе начались после появления Виктории Монаган — австралийки, которая раньше была мужчиной, но прошла гормональную терапию без физического воздействия на половые органы. В декабре 2023 года она сыграла на женском чемпионате мира, и это не понравилось многим. Особенно ярко высказался известный английский дартсмен Конан Уайтхэд, который написал: „Почему WDF запрещает играть русским, но допускает людей с наращёнными волосами, у которых [член] больше, чем у меня?“.
Спустя некоторое время полыхнуло с новой силой. Своё мнение высказала легендарная Дета Хедман — трёхкратная вице-чемпионка мира, играющая в дартс с незапамятных времён. В соцсетях она заявила, что трансгендеров не стоит допускать к женским соревнованиям. И даже обосновала это научно.
За советом Дета обратилась к Линде Даффи — первому номеру женского дартса в 1980-х годах, а ныне известному доктору медицины. По мнению эксперта, мужчины получают физиологическое преимущество перед женщинами во время полового созревания, и в их жизни не было многих женских проблем. Стремление обеспечить „инклюзивность“, по мнению Даффи, неверно. „В женском спорте можно иметь инклюзивность или справедливость, но нельзя иметь и то, и другое“, — утверждает Линда, слова которой приводит Дета.
Дартсменка считает, что наличие трансгендеров полностью убьёт женский дартс. К ней обратились несколько женщин с жалобами на нежелание играть с бывшими мужчинами. Хедман напомнила, что в своё время было приложено много усилий, чтобы женщины могли играть в собственных турнирах. Сейчас они, по её мнению, находятся под угрозой.
— Я могу уйти из спорта, который люблю, хоть завтра. Мне 64 года. А вот Элеонора Кейрнс, Аврора Фочесато, Пейдж Паулинг, Ханна Мик и другие девочки только начинают играть. Если мы хотим проводить чемпионат мира среди женщин, то он должен проходить по полу рождения. Это справедливо для всех, — написала Хедман.
При этом Дета отметила, что прекрасно общается с Ноа-Линн ван Лёвен и Викторией Монаган. Также дартсменка добавила, что проблема обсуждалась в руководстве WDF, но федерация боится „возможных юридических последствий“.
Недавние победы ван Лёвен в системе PDC также были раскритикованы общественностью. В стороне не осталась даже Мартина Навратилова — культовая теннисистка из восьмидесятых годов. Бывшая первая ракетка мира и чемпионка всех турниров „Большого шлема“ известна своей нелюбовью к трансгендерам, и в этот раз она была верна себе.
— Пожалуйста, никаких мужских тел в женском спорте. Даже в дартсе, — написала Мартина в соцсетях.
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И ван Лёвен, и Монаган вряд ли будут приняты профильным сообществом в обозримом будущем. Дартс исторически очень консервативен, и любые „новшества“ в нём встречаются в штыки. Тем более такие радикальные, как смена пола. Поэтому вряд ли новоявленным женщинам стоит рассчитывать на поддержку.
Достаточно сказать, что 99% комментаторов в соцсетях выступают на стороне Анки Зайлстры и Конана Уайтхэда. Ван Лёвен и Монаган считают всех критиков трансфобами и „дикарями“, которые не хотят им давать „право на счастье“. Но кто их будет слушать?
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