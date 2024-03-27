Грузинский игрок нарвского „Транса“: Нереальные эмоции! И я верю, что однажды Эстония тоже пробьется на Евро

В матче Грузии и Греции за выход на Евро-2024 основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее были грузины - 4:2. Сборная страны впервые вышла в финальную часть Чемпионата Европы. Грузия сыграет в группе с командами Турции, Португалии и Чехии.

„Все грузины нашей команды сидели у меня и болели за нашу сборную. Эмоции такие, что, думаю, весь дом слышал, как мы кричали во время каждого момента. Когда наш футболист забил решающий пенальти, то были нереальные эмоции, которые нельзя словами описать, это видеть надо было“, — поделился своими впечатлениями Закария.

Сборная Грузии была близка к выходу на ЧЕ перед прошлым Евро, когда уже действовала система стыковых матчей через Лигу наций. В полуфинале она обыграла Беларусь, а в финале проиграла Северной Македонии – из-за гола Горана Пандева.

„Три года назад, когда они проиграли в финале Северной Македонии, грузины верили, что однажды сборная сможет попасть на Евро, и вчера они победили. В Грузии люди живут футболом, и для нас вчера был исторический день“, — отметил Закария.

Минувшим летом на молодежном Евро сборная Грузии стала командой-сенсацией, где в четвертьфинале уступила Израилю в серии пенальти – 3:4 (основное и дополнительно время матча завершилось вничью – 0:0).

„В Грузии стали больше доверять молодым игрокам, которые сделали результат на минувшем молодежном Евро. Это все результат доверия, и плюс в нынешней сборной Грузии все игроки играют в сильных европейских чемпионатах, которые намного сильнее грузинского“, — сказал полузащитник нарвского „Транса“.

Сборной Эстонии, которая потерпела разгромное поражение в полуфинале плей-офф от Польши (1:5), остается о таком достижении только мечтать, но, по мнению Закария, однажды и Эстония пробьется на ЧЕ.