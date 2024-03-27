Почему важна весенняя мойка автомобиля? Объясняет эксперт

После долгой зимы очень важна правильная мойка автомобиля. Различные соли и химикаты, используемые на дорогах зимой, также оставляют свой след и на транспортных средствах. «На поверхности автомобиля скапливаются соль и смола, а использование тормозов и шипованных шин создает налет из металлических микрочастиц – все это в совокупности может быть причиной появления поверхностной коррозии. Однако со временем коррозия начинает проникать и в кузов. По опыту можем сказать, что практически у каждого автомобиля есть небольшие повреждения лакокрасочного покрытия, и в таких местах очень быстро начинается процесс ржавления. Поэтому было бы целесообразно провести более тщательную весеннюю мойку автомобиля, чтобы смыть с вашего автомобиля то, что способствует образованию ржавчины», — говорит Аасала.

Среднестатистический автовладелец моет машину лишь несколько раз в год. «При этом именно в нашем климате зимой мойка автомобиля особенно важна – ведь регулярная чистка помогает лучшей сохранности машины. Ну а если вы хотите обеспечить еще более лучшую защиту вашего автомобиля, то стоит после мойки нанести защитный воск, с помощью которого соли, смола и другие химические вещества не так легко пристают к поверхности автомобиля, также он дольше остается чистым и к тому же машину после слоя воска становится легче чистить», — поясняет руководитель послепродажного обслуживания Amserv и отмечает, что если машину ни разу не мыли за долгую зиму, то на кузове автомобиля может образоваться слой грязи, который трудно удалить.

На чистом автомобиле легче заметить различные царапины и повреждения, которые могли возникнуть у автомобиля за зиму. «Это хорошая возможность быстро отреагировать и поручить устранение повреждений специалистам, чтобы проблемы не усугублялись и под краской не начала появляться ржавчина», — советует Аасала.

Ручная стирка или автоматическая мойка?