Почему важна весенняя мойка автомобиля? Объясняет эксперт
Первые солнечные дни весны напоминают даже немного ленивым автовладельцам о том, что пора сделать капитальную чистку автомобиля. Руководитель послепродажного обслуживания Amserv Ахти Аасала рассказывает, о чем следует помнить во время весенней мойки автомобиля.
После долгой зимы очень важна правильная мойка автомобиля. Различные соли и химикаты, используемые на дорогах зимой, также оставляют свой след и на транспортных средствах. «На поверхности автомобиля скапливаются соль и смола, а использование тормозов и шипованных шин создает налет из металлических микрочастиц – все это в совокупности может быть причиной появления поверхностной коррозии. Однако со временем коррозия начинает проникать и в кузов. По опыту можем сказать, что практически у каждого автомобиля есть небольшие повреждения лакокрасочного покрытия, и в таких местах очень быстро начинается процесс ржавления. Поэтому было бы целесообразно провести более тщательную весеннюю мойку автомобиля, чтобы смыть с вашего автомобиля то, что способствует образованию ржавчины», — говорит Аасала.
Среднестатистический автовладелец моет машину лишь несколько раз в год. «При этом именно в нашем климате зимой мойка автомобиля особенно важна – ведь регулярная чистка помогает лучшей сохранности машины. Ну а если вы хотите обеспечить еще более лучшую защиту вашего автомобиля, то стоит после мойки нанести защитный воск, с помощью которого соли, смола и другие химические вещества не так легко пристают к поверхности автомобиля, также он дольше остается чистым и к тому же машину после слоя воска становится легче чистить», — поясняет руководитель послепродажного обслуживания Amserv и отмечает, что если машину ни разу не мыли за долгую зиму, то на кузове автомобиля может образоваться слой грязи, который трудно удалить.
На чистом автомобиле легче заметить различные царапины и повреждения, которые могли возникнуть у автомобиля за зиму. «Это хорошая возможность быстро отреагировать и поручить устранение повреждений специалистам, чтобы проблемы не усугублялись и под краской не начала появляться ржавчина», — советует Аасала.
Ручная стирка или автоматическая мойка?
«После зимы рекомендуется провести капитальную чистку автомобиля, для чего необходимо посетить ручную мойку — это гарантирует, что все труднодоступные места будут очищены и грязь, образовавшаяся за зиму, нигде не останется в виде не смытых скоплений», — говорит руководитель послепродажного обслуживания Amserv.
В то же время автоматическая мойка больше подойдет водителю с более быстрым темпом жизни. «Вы можете спонтанно заскочить на мойку – просто в любое время суток. Таким образом, вам не придется заранее планировать поездку, а машину можно будет почистить за четверть часа, выделенного из вашего плотного расписания дня», — говорит Аасала.
Приведите в порядок и салон автомобиля
После зимы в автомобиле часто скапливается много влаги и грязи. «К сожалению, многие автовладельцы не считают, что правильная чистка салона очень важна, хотя в зимний период мы вместе с обувью и верхней одеждой заносим в машину много грязи, которая, в свою очередь, просачивается в текстиль и, если ее правильно не очистить, то в таких местах может образоваться плесень», — говорит Аасала. Также при высыхании разные скопления превращаются в мелкую пыль, которая при включении отопительной системы или кондиционера вылетает наружу, и мы вдыхаем вместе с воздухом салона.
«Любое текущее обслуживание автомобиля связано с одной целью — предотвратить проблемы, которые потребуют уже ремонта. Мойка автомобиля также помогает дольше сохранить машиной новой и это сэкономит ваши деньги, когда небольшими затратами вы избегаете дорогостоящего и хлопотного ремонта», — резюмирует тему руководитель послепродажного обслуживания Amserv.
Советы по части весенней мойки автомобиля от руководителя послепродажного обслуживания Amserv Ахти Аасала:
Весной стоит помыть автомобиль на ручной мойке, в ходе которой со всех уголков удаляются скопившиеся остатки грязи, выявляются возможные повреждения и при желании добавляется защитный воск.
Автоматическая мойка подойдет человеку с быстрым темпом жизни – машину можно почистить за четверть часа.
Также следует проводить правильную чистку салона, чтобы предотвратить образование плесени, чрезмерное впитывание грязи в текстиль, а также попадание в салон автомобиля содержащей микрочастицы пыли, вдыхание которых может нанести вред здоровью.
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