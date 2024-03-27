У ласнамяэского народного забега появился спонсор

„Я рада видеть, что мероприятия нашего района с каждым годом набирают обороты, и все больше коммерческих предприятий хотят сотрудничать с управой района Ласнамяэ. Я хотела бы поблагодарить представителей боулинг-центра Kuulsaal OÜ за оказанное доверие и надеюсь, что наше сотрудничество продолжится и после забега в парке Паэ“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко. Она добавила, что, помимо Kuulsaal OÜ, к организации мероприятия уже сейчас удалось привлечь еще несколько спонсоров, так что призовой фонд в этом году будет значительно богаче, чем когда-либо раньше.

VIII народный забег в парке Паэ состоится в четверг, 23 мая. В 17 часов будет дан старт для людей в инвалидных креслах на 300-метровую дистанцию.

Детский забег с дистанцией 300 метров для участников возрастом до 7 лет стартует в 17.30. Старт на основной дистанции протяженностью 5,1 км будет дан в 18.30. Трасса проходит вдоль парка Паэ, всего нужно будет преодолеть три круга длиной в 1,7 км. Участие в основном забеге смогут принять все любители бега от 15 лет и старше. В этом году подростки в возрасте от 8 до 14 лет смогут пробежать более короткую дистанцию в 1,7 км.

Генеральным спонсором VIII народного забега в парке Паэ стал боулинг-центр Kuulsaal OÜ, также забег поддерживают Kadarbiku Köögivili OÜ, Таллиннская телебашня, DODO PIZZA / VIP Shop OÜ, Premia Tallinna Külmhoone AS и Foodie Restoran OÜ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.