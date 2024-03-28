УТЕЧКИ ИЗ КРЕМЛЯ | Российская антиутопия. Путин с помощью систем распознавания лиц контролирует людей и их эмоции

Вам доводилось в числе других туристов из Эстонии бывать в популярном водном парке Līvu Akvaparks в латвийской Юрмале? Если да, то велика вероятность того, что ваше лицо знакомо режиму Владимира Путина. Дело в том, что имеющая прямое отношение к российским органам безопасности компания NTechLab рекламирует себя как клиента самого большого в странах Балтии парка водных развлечений.

В 2019 году компания NTechLab разослала пресс-релиз, в котором отмечала, что опыт сотрудничества с латвийским водным парком Līvu Akvaparks показал: с помощью технологии удается распознавать лица в сложных условиях, когда работа лицевой биометрии осложняется брызгами воды, солнечными бликами и тем, что люди постоянно находятся в движении. Алгоритму также необходимо точно определять детские лица, которые считаются сложным объектом для идентификации. По данным латвийского портала Delfi, аквапарк продолжал использовать программное обеспечение NtechLab до весны 2023 года, хотя Līvu Akvaparks не подтвердил и не опроверг этот факт. Вопросы эстонского портала Delfi аквапарк оставил без ответа.