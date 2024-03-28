28.03.2024, 13:00
УТЕЧКИ ИЗ КРЕМЛЯ | Российская антиутопия. Путин с помощью систем распознавания лиц контролирует людей и их эмоции(8)
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Миллионы людей по всему миру, не зная того, помогли разработать в духе оруэлловской антиутопии технологию распознавания лиц. Среди этих людей наверняка оказались и жители Эстонии. Расследование Delfi.
Вам доводилось в числе других туристов из Эстонии бывать в популярном водном парке Līvu Akvaparks в латвийской Юрмале? Если да, то велика вероятность того, что ваше лицо знакомо режиму Владимира Путина. Дело в том, что имеющая прямое отношение к российским органам безопасности компания NTechLab рекламирует себя как клиента самого большого в странах Балтии парка водных развлечений.