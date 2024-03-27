Почему в момент нападения на „Крокус Сити Холл“ там не оказалось силовиков?

Очевидно, что само событие произошло раньше, нужно было время на обработку новости и публикацию. Понятно, что и заход в «Крокус» произошёл не сразу по прибытии, поскольку бойцам нужно было разобраться в ситуации, сориентироваться, обследовать прилегающую местность, оцепить здание, перекрыть возможные пути отхода.

Первым о заходе бойцов СОБР внутрь здания сообщил в 21:32 телеграм-канал Mash, который часто публикует оперативную информацию от полиции и спецслужб.

Задача первой, дежурной группы — прибыть как можно скорее. Неважно — на вертолёте, на машине. Если нет такой возможности — да хоть на ишаке“, — говорит бывший сотрудник спецслужб.

„Сейчас нет длинных согласований. Как только на пульт дежурного поступает информация о стрельбе, заложниках, он отдаёт команду, первая боевая группа — она всегда находится на базе в полной боеготовности — немедленно выдвигается на место, другие боевые группы поднимаются по тревоге.

Вразумительных ответов на эти неприятные для российских властей вопросы до сих пор нет, пишет Русская служба Би-би-си .

Почему в столичном регионе России, где число силовиков на душу населения — одно из самых высоких в мире, в нужный момент не оказалось людей с оружием, способных защитить мирных граждан?

Как так вышло, что охрана мероприятия на несколько тысяч человек располагала лишь гражданскими средствами самообороны?

В этот раз события пошли совсем по другому сценарию, к которому, вероятно, силовики оказались не готовы.

Но тогда ситуация была другой, и промедление со стороны спецслужб на начальном этапе не повлияло на её дальнейшее развитие. Те боевики взяли зрителей и участников представления в заложники, выдвинули политические требования, с захватчиками пытались вести переговоры.

В 2002 году, когда чеченские боевики захватили Театральный центр на Дубровке, сотрудники ОМОНа и СОБРа прибыли на место примерно через 55 минут.

База Главного управления войск Росгвардии по Москве расположена в соседнем районе Строгино, в трёх километрах от «Крокус Сити Холла». Конечно, в пятницу вечером в Москве повсеместные пробки, МКАД в это время зачастую стоит. Но чтобы добраться из Строгино до «Крокуса», не обязательно въезжать на МКАД, туда ведёт дорога через мост по Мякининскому проезду.

В понедельник глава СКР Александр Бастрыкин докладывал Владимиру Путину о расследовании атаки на «Крокус» и заявил, что нападавшие прибыли к зданию в 19:58, а покинули его в 20:11. СМИ подсчитали, что боевики находились в здании дольше — примерно 18 минут.

Ясно одно — боевиков в здании на тот момент уже не было, и сообщения о штурме не соответствовали действительности. Штурмовать было уже некого, операция собровцев была по сути спасательной. Через полчаса после их захода в здание начала обрушаться кровля.

Корреспондент ТАСС сообщал с места событий, что сотрудники спецподразделений Росгвардии прибыли в 21:06. Возможно, это неточная информация — на некоторых видеозаписях первые очертания машин со спецсигналами появляются в 20:30. Но в темноте невозможно разобрать ведомственную принадлежность этих машин.

Она не уточняет, во сколько поступил вызов в дежурную часть, но утверждения о быстром прибытии полицейских на место стрельбы не подтверждают ни многочисленные очевидцы, ни видеозаписи. В противном случае нападавшим вряд ли удалось бы спокойно скрыться.

«Указанная информация не соответствует действительности. Человек в камуфляжной форме с собакой, запечатленный на видео, отношения к органам внутренних дел не имеет», — заявила Волк.

Её слова стали реакцией на публикации о недолжном реагировании полицейскими на ЧП в «Крокус Сити Холле», а также видеозапись, на которой якобы запечатлен полицейский-кинолог со служебной собакой, покидающий место происшествия сразу после начала стрельбы.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк утверждает, что сотрудники полиции прибыли на место происшествия через пять минут после поступления сообщения о стрельбе в дежурную часть УМВД по Красногорску.

Если бы эта группа полицейских пришла на помощь людям, попавшим в смертельную опасность, безусловно, они бы их спасли», — говорит источник.

«Это не какой-то опорник, а большой отдел. У них прямо у здания „Экспо“ своя парковка с шлагбаумом, там обычно 12-15 машин этого отдела стоят, — рассказал источник телеграм-канала ВЧК-ОГПУ. — Их патрули следят за порядком на всей территории Павшинской поймы. У них свой паспортный стол, своя оружейная комната. Большое число сотрудников.

Не исключено, что бойцы СОБРа ехали в «Крокус Сити Холл» как на обычный вызов. Только за прошлую неделю сотрудники столичного главка Росгвардии выезжали по сигналу «Тревога» более 4 тыс. раз, говорится на сайте ведомства.

Что касается мужчины с собакой, то заявление МВД подтверждает сделанная за несколько минут до атаки видеозапись, на которой видно, что никаких шевронов кинологической службы у него нет — вероятно, это сотрудник частного охранного предприятия.

Однако на той же видеозаписи, которую выложил телеграм-канал Baza, рядом с мужчиной с собакой стоит человек в полицейской форме. Находился ли он в здании в момент нападения и было ли у него оружие — неизвестно, на других видеозаписях обнаружить его не удалось.

«Вообще, такие массовые мероприятия, да ещё когда Россия два года воюет, полиция должна сопровождать. Как минимум один наряд с оружием должен был дежурить у входа, — сказал Би-би-си отставной офицер спецподразделения КГБ-ФСБ. — А уж если отдел полиции находится в соседнем здании, полиция обязана была прибыть туда первой. Почему заранее не были приняты меры безопасности, почему полицейские не примчались сразу, когда эти обдолбаные отморозки 20 минут ходили и стреляли, я не понимаю. Бардак или трусость, в данном случае это одно и то же».

«Это даже не охранники»

«Крокус Сити Холл» охраняло частное охранное предприятие «Крокус Профи». Боевого оружия у охранников, находившихся как на входе, так и внутри помещений, не было. Часть успела спрятаться, других сразу застрелили.

«Сами террористы зашли с левой стороны от входа. Они, знаете, не спеша шли. Знали, наверное, что нету никакой охраны, — рассказал журналисту кремлёвского пула Андрею Колесникову один из очевидцев. — Охрана же просто проверяла сумки, мужчину-кинолога мы видели, и стоял один полицейский… Это ужас, конечно, ужас…»