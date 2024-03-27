Украина выделила 17 миллионов евро на подготовку спортсменов к Олимпиаде-2024. „Наша задача — показать, что эта война – глобальная проблема“
На сегодняшний день 65 украинских спортсменов получили лицензии на участие в Играх. На подготовку олимпийской сборной воюющая страна выделила 732 миллиона гривен, или чуть более 17 миллионов евро.
Исполняющая обязанности президента Федерации легкой атлетики Украины Ольга Саладуха назвала сумму, в которую обойдется Украине подготовка спортсменов к выступлениям на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
„732 млн грн – именно столько в текущем году предусмотрено на подготовку украинских спортсменов к Олимпиаде-2024.
Об этом во время заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта сообщили глава Минмолодежьспорта Матвей Бидный и президент НОКа Вадим Гутцайт.
Также они проинформировали, что по состоянию на данный момент украинцы уже получили 65 лицензий на участие в Играх. Рассчитываем, что их будет как можно больше.
Народные депутаты также подчеркнули, что важно, чтобы на Олимпиаде были сбалансированно представлены все виды спорта, где у нас есть потенциал“, – написала Саладуха на своей странице в фейсбуке.
Комитет также предоставил профильному министерству ряд рекомендаций:
В полном объеме профинансировать заключительный этап подготовки к Играм;
Усовершенствовать систему внутреннего контроля над использованием бюджетных средств;
Совместно с НОК и федерациями продолжить работу по недопущению на Олимпиаду россиян и белорусов, поддерживающих войну;
Усилить разъяснительную работу по недопустимости употребления допинга.
„Наша общая задача – сделать так, чтобы там не было агрессора и максимально эффективно представить Украину. Должны продемонстрировать все свои возможности, потому что каждая наша победа – это напоминание миру о тяжелой войне, которую мы ведем за свою свободу. Напоминание о том, что эта война – глобальная проблема, а ее результат определит вектор движения всего человечества на большую часть XXI века“, — добавила исполняющая обязанности президента Федерации легкой атлетики Украины и депутат Ольга Саладуха.
Олимпийские игры начнутся 26 июля и закончатся 11 августа. В соревнованиях примут участие 10 500 спортсменов из 206 стран.
Источник: ua.tribuna.com
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.