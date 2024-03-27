ПОДКАСТ | Внимание к Селевко на ЧМ было на уровне топ-фигуриста
Гостьей подкаста RusDelfi стала корреспондент Майя Багрянцева, которая работала специально для Delfi на минувшем чемпионате мира 2024 года по фигурному катанию. Майя рассказала о своих впечатлениях от соревнований, а также о выступлениях эстонских спортсменов.
На канадской арене сошлись в борьбе за медали 40 мужчин-одиночников, 35 женщин-одиночниц, 24 спортивные пары и 36 танцевальных дуэтов.
Первой из наших девушек на лед выходила Натали Лангербаур. Дебютантка соревнований такого уровня справилась с программами, набрала 159.55 балла и заняла итоговое 21-е место.
„Чемпионат мира получился удачным, он запомнится мне двумя почти чистыми прокатами, а это и была моя главная цель здесь. Это по-настоящему бесценный опыт для моей будущей спортивный карьеры, я столькому тут научилась“, - сказала Натали сразу после проката корреспонденту Майе Багрянцевой специально для Delfi.
Нина Петрыкина расплакалась в микст зоне после проката. Спортсменка упала в начале программы, затем допустила несколько помарок, но боролась до конца. Итог - 110.30 балла за произвольную, 176.53 - в сумме и итоговое 16-е место.
„Я очень расстроена, потому что была хорошо готова - и каждую тренировку катала чисто. Травма моя тут ни при чем, я должна была откататься чисто“, - сказала Нина после проката.
Представляющий Эстонию Александр Селевко после прокатов коротких программ занимал промежуточное 12-е место. За произвольную программу Александр получил 163.49 баллов и был девятым, но в сумме за два проката у него 247.57 балла и 11-е место.
Илья Малинин на ЧМ-2024 установил мировой рекорд по баллам за произвольную. Американский фигурист за технику получил 137,18 балла, по сумме за произвольную – 227,79 балла. Он побил рекорд американца Нэтана Чена, который держался с финала Гран-при-2019 (224,92). В сумме у Малинина - 333.76 балла.
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