ПОДКАСТ | По своей презентации Селевко сильнее нового чемпиона мира по фигурному катанию

На канадской арене сошлись в борьбе за медали 40 мужчин-одиночников, 35 женщин-одиночниц, 24 спортивные пары и 36 танцевальных дуэтов.

Первой из наших девушек на лед выходила Натали Лангербаур. Дебютантка соревнований такого уровня справилась с программами, набрала 159.55 балла и заняла итоговое 21-е место.

„Чемпионат мира получился удачным, он запомнится мне двумя почти чистыми прокатами, а это и была моя главная цель здесь. Это по-настоящему бесценный опыт для моей будущей спортивный карьеры, я столькому тут научилась“, - сказала Натали сразу после проката корреспонденту Майе Багрянцевой специально для Delfi.

Нина Петрыкина расплакалась в микст зоне после проката. Спортсменка упала в начале программы, затем допустила несколько помарок, но боролась до конца. Итог - 110.30 балла за произвольную, 176.53 - в сумме и итоговое 16-е место.

„Я очень расстроена, потому что была хорошо готова - и каждую тренировку катала чисто. Травма моя тут ни при чем, я должна была откататься чисто“, - сказала Нина после проката.

Представляющий Эстонию Александр Селевко после прокатов коротких программ занимал промежуточное 12-е место. За произвольную программу Александр получил 163.49 баллов и был девятым, но в сумме за два проката у него 247.57 балла и 11-е место.

Илья Малинин на ЧМ-2024 установил мировой рекорд по баллам за произвольную. Американский фигурист за технику получил 137,18 балла, по сумме за произвольную – 227,79 балла. Он побил рекорд американца Нэтана Чена, который держался с финала Гран-при-2019 (224,92). В сумме у Малинина - 333.76 балла.

Таймкоды: 0:44 Какая царит атмосфера после ЧМ и как в целом прошел турнир?

1:52 Насколько сильно отличается атмосфера прошедшего ЧЕ от ЧМ?

2:44 Как выступил Александр Селевко?

6:37 Чем выступление Селевко отличается от выступления Малинина?

7:55 Нина Петрыкина - герой!

11:00 Натали Лангербаур удачно дебютировала на ЧМ?

12:55 Кто он новоиспеченный чемпион мира Никита Малинин?

14:20 „Kings on Ice“ соберет в Таллинне звезд фигурного катания

15:44 Илья Малинин очень рад приехать в Таллинн

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