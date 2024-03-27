ПОДКАСТ | По своей презентации Селевко сильнее нового чемпиона мира по фигурному катанию
Гостьей подкаста RusDelfi стала корреспондент Майя Багрянцева, которая работала специально для Delfi на минувшем чемпионате мира 2024 года по фигурному катанию. Майя рассказала о своих впечатлениях от соревнований, а также о выступлениях эстонских спортсменов.
На канадской арене сошлись в борьбе за медали 40 мужчин-одиночников, 35 женщин-одиночниц, 24 спортивные пары и 36 танцевальных дуэтов.
Первой из наших девушек на лед выходила Натали Лангербаур. Дебютантка соревнований такого уровня справилась с программами, набрала 159.55 балла и заняла итоговое 21-е место.
„Чемпионат мира получился удачным, он запомнится мне двумя почти чистыми прокатами, а это и была моя главная цель здесь. Это по-настоящему бесценный опыт для моей будущей спортивный карьеры, я столькому тут научилась“, - сказала Натали сразу после проката корреспонденту Майе Багрянцевой специально для Delfi.
Нина Петрыкина расплакалась в микст зоне после проката. Спортсменка упала в начале программы, затем допустила несколько помарок, но боролась до конца. Итог - 110.30 балла за произвольную, 176.53 - в сумме и итоговое 16-е место.
„Я очень расстроена, потому что была хорошо готова - и каждую тренировку катала чисто. Травма моя тут ни при чем, я должна была откататься чисто“, - сказала Нина после проката.
Представляющий Эстонию Александр Селевко после прокатов коротких программ занимал промежуточное 12-е место. За произвольную программу Александр получил 163.49 баллов и был девятым, но в сумме за два проката у него 247.57 балла и 11-е место.
Илья Малинин на ЧМ-2024 установил мировой рекорд по баллам за произвольную. Американский фигурист за технику получил 137,18 балла, по сумме за произвольную – 227,79 балла. Он побил рекорд американца Нэтана Чена, который держался с финала Гран-при-2019 (224,92). В сумме у Малинина - 333.76 балла.
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