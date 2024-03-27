Байден вновь назвал Путина „мясником“ и призвал выделить помощь Украине

„Мы могли бы сделать так много важных вещей, в том числе, наконец позаботиться о помощи Украине [для защиты] от этого мясника Путина“, — сказал он.

Байден впервые публично назвал Путина „мясником“ ровно два года назад, добавив, что „этот человек не может оставаться у власти“. Тогда же президент США заявил, что война с Украиной стала для России „стратегическим провалом“ и отбросила ее в XIX век.

Пресс-служба Кремля, комментируя в марте 2022 года выступление Байдена, заявила, что „каждый раз подобные личные оскорбления сужают окно возможностей для наших двусторонних отношений при нынешней администрации“ США.

Конгресс США несколько месяцев из-за внутриполитических разногласий не может одобрить финансирование военной помощи Украине.

Джо Байден баллотируется на второй срок на посту президента США и проводит предвыборную кампанию. Северная Каролина — один из „колеблющихся“ штатов, где ни у демократов, ни у республиканцев нет очевидного преимущества.

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