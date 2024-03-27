ВИДЕО | В Балтиморе при обрушении моста погибли шесть человек

В американском Балтиморе после обрушения 2,5-километрового автомобильного моста через реку Патапско спасатели прекратили поиск шести пропавших без вести. „Учитывая продолжительность поисков и температуру воды, мы полагаем, что мы уже не сможем найти этих людей живыми“, - заявил представитель береговой охраны США вечером во вторник, 26 марта.

Со своей стороны представитель полиции штата Мэриленд сказал, что поисковые работы сейчас переходят из стадии спасения в стадию извлечения тел. Он отметил, что низкие температуры и подводные течения сильно затрудняют работу спасателей. В то же время катера пока продолжат патрулирование района катастрофы.

Обрушение моста

Мост имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморерухнул после того, как в одну из его опор врезался 300-метровый контейнеровоз. В результате оказался заблокированным один из крупнейших в США грузовых портов. Все шесть пропавших без вести были рабочими, ремонтировавшими покрытие проезжей части на мосту. Еще двух рабочих бригады удалось спасти. Один из них получил тяжелые травмы.

Губернатор Мэриленда Вес Мур похвалил эффективную работу властей, которые после того, как был подал сигнал бедствия, быстро перекрыли доступ автомобилей к мосту, в результате чего удалось избежать большего числа жертв.

ФБР и другие силовые ведомства США заявили, что нет никаких оснований полагать, что случившееся связано с терроризмом. „Все указывает на несчастный случай“, - указали они.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.