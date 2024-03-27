Bloomberg: в окружении Путина не верят в причастность Украины к теракту в „Крокусе“. Ему говорили, что нет никаких доказательств

По словам одного из собеседников агентства, Путин присутствовал на совещаниях, на которых чиновники согласились, что нет никакой связи террористов с Украиной. Однако президент РФ по-прежнему „намерен использовать трагедию, чтобы попытаться сплотить россиян в войне с Украиной“, пишет Bloomberg.

Источники агентства утверждают, что кремлевские чиновники были „шокированы“ неспособностью российских спецслужб предотвратить теракт в „Крокусе“, в результате которого, согласно последним данным, погибли 139 человек и еще 182 получили ранения.

Почти никто из политической и деловой элиты России не верит, что за нападением стояла Украина, говорят собеседники журналистов.

Ответственность за теракт в „Крокусе“ взяла на себя ячейка „Исламского государства“ под названием „Вилаят Хорасан“. Подлинность заявлений террористов подтверждали в СМИ американские чиновники.

Однако Владимир Путин уже дважды публично пытался связать теракт с Украиной. В своем первом выступлении, сделанном спустя 19 часов после нападения на „Крокус“, он сказал, что исполнители теракта были задержаны по пути в Украину, где для них украинской стороной якобы было подготовлено „окно“ для перехода границы.

Затем он заявил, что нужно ответить на вопрос, „почему террористы после совершения преступления пытались уйти именно на Украину, кто их там ждал“. По словам Путина, несмотря на то, что теракт был совершен „руками радикальных исламистов“, США пытаются убедить другие страны, что „киевского следа в московском теракте якобы нет, что кровавый теракт совершили последователи ислама“.