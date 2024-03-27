В судебном деле Мартина Репинского всплыли грязные приемы йыхвиской политики

На начавшемся процессе по делу Мартина Репинского суд до начала судебного разбирательства постановил принять во внимание в качестве доказательств показания бывшего депутата Йыхвиского волостного собрания, в которых он описывает, как состоявший с Репинским в дружеских отношениях Николай Осипенко, находясь в своих хоромах на берегу Чудского озера, контролировал власть в волости Йыхви.