27.03.2024, 12:56
В судебном деле Мартина Репинского всплыли грязные приемы йыхвиской политики
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Чиновников Йыхвиской волости якобы по очереди отвозили в особняк Николая Осипенко и не отпускали до тех пор, пока те не подпишут заявление о выражении вотума недоверия волостному старейшине, пишет издание Eesti Päevaleht.
На начавшемся процессе по делу Мартина Репинского суд до начала судебного разбирательства постановил принять во внимание в качестве доказательств показания бывшего депутата Йыхвиского волостного собрания, в которых он описывает, как состоявший с Репинским в дружеских отношениях Николай Осипенко, находясь в своих хоромах на берегу Чудского озера, контролировал власть в волости Йыхви.