Новости Ида-Вирумаа
27.03.2024, 12:56

В судебном деле Мартина Репинского всплыли грязные приемы йыхвиской политики

 
Николай Осипенко (слева), Мартин Репинский (справа).
Николай Осипенко (слева), Мартин Репинский (справа).
ФОТО: Delfi Meedia

Чиновников Йыхвиской волости якобы по очереди отвозили в особняк Николая Осипенко и не отпускали до тех пор, пока те не подпишут заявление о выражении вотума недоверия волостному старейшине, пишет издание Eesti Päevaleht.

На начавшемся процессе по делу Мартина Репинского суд до начала судебного разбирательства постановил принять во внимание в качестве доказательств показания бывшего депутата Йыхвиского волостного собрания, в которых он описывает, как состоявший с Репинским в дружеских отношениях Николай Осипенко, находясь в своих хоромах на берегу Чудского озера, контролировал власть в волости Йыхви.

Доказательство, имеющее отношение к Йыхвиской волости, связано с той частью обвинения, в соответствии с которой Репинский, будучи старейшиной, злоупотребил доверием, необоснованно назначив выходные пособия трем чиновникам, которые уволились по собственному желанию, общая сумма компенсаций превысила 50 000 евро.

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