Сборные Грузии, Украины и Польши по футболу вышли на Евро-2024

Грузия – Греция 0:0 по пенальти - 4:2

Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти были сильнее грузинские игроки – 4:2.

Таким образом, Грузия сыграет на чемпионате Европы в Германии летом в группе F с Турцией, Португалией и Чехией. Для грузинской команды это первый выход на чемпионат Европы.

Украина – Исландия 2:1

Голы: 0:1 – 30 Гудмундссон, 1:1 – 54 Цыганков, 2:1 – 84 Мудрик

Альберт Гудмундссон открыл счет на 30-й минуте. Виктор Цыганков на 54-й сравнял счет. В первом тайме из-за офсайда Цыганкова был отменен гол Романа Яремчука. Михаил Мудрик вывел украинцев вперед на 84-й.

Украина вышла на Евро в 4-й раз подряд. Последний пропущенный чемпионат был в 2008 году. На Евро-2024 она сыграет в группе Е с Бельгией, Словакией и Румынией.

Уэльс – Польша 0:0, по пенальти - 4:5

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти точнее были поляки – 5:4. Войчех Шченсны отразил удар Дэниэла Джеймса.

Польша сыграет на чемпионате Европы в Германии летом в группе D с Нидерландами, Австрией и Францией.

Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах.

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