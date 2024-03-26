ВИДЕО | ЧМ по хоккею: женская сборная Эстонии в овертайме обыграла Сингапур

Вторая игра чемпионата мира была тяжелой для эстонской сборной, хотя она нанесла в два раза больше бросков (35 против 17).

По ходу встречи сборная Эстонии проигрывала со счетом 0:1, но за десять секунд до финальной сирены Эстрит Аасма сравняла счет. На второй минуте овертайма нападающая кохтла-ярвеского „Эвереста“ Эстрит Аасма оформила дубль и принесла нашей сборной победу.

Женская сборная Эстонии начала чемпионат мира по хоккею среди команд третьего дивизиона в группе В, который проходит в Кохтла-Ярве, с победы над сборной Боснии и Герцеговины (5:2).

В следующем матче, который состоится 27 марта, Эстония сыграет с Таиландом.

Чемпионат мира завершится в пятницу, 29 марта. Команда, занявшая первое место, получит возможность играть в группе А.

Турнирная таблица:

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