ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (762-й день) | В окружении Путина считают, что Украина не имеет отношения к теракту в „Крокус Сити Холле“

Зеленский в вечернем обращении прокомментировал увольнение Данилова с поста секретаря СНБО.

Он назвал свое решение „продолжением перезагрузки системы управления государством“.

По словам Зеленского, Данилов переводится „на другое направление“ (президент не уточнил, на какое). Ранее депутат Алексей Геращенко утверждал, что Данилова назначат послом в Норвегии.

В окружении Путина считают, что Украина не имеет отношения к теракту в „Крокус Сити Холле“

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на четыре источника, близкие к Кремлю. Собеседники агентства отметили, что Путин присутствовал на обсуждениях, в ходе которых чиновники пришли к выводу, что Киев непричастен к теракту — однако он решил использовать произошедшее, чтобы „сплотить россиян вокруг войны с Украиной“.

Сергей Шойгу отверг предположения о том, что для создания „санитарной зоны“ у границы Белгородской области может потребоваться новая мобилизация

„Это глупость, полная абсолютно“, — заверил Шойгу.

Власти Белгорода будут запускать сигнал воздушной тревоги в ночное время

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что при наличии угрозы власти будут запускать сигнал ракетной опасности и в ночное время.

Как сообщает агентство ТАСС, во время эфира во „ВКонтакте“ Гладков сказал, что такое решение поддержало большинство из тех, кто проголосовал на его странице в этой социальной сети.

„Очень, конечно, хочется, чтобы у нас сирена никогда не взвывала, особенно в вечернее время, да в любое время, но все-таки понимаем, что опасность как была, так и остается. С сегодняшнего дня и в ночное время сигналы оповещения будут включаться“, — сообщил Гладков.

Ранее Гладков писал в своем телеграме, что в ночь на 26 марта власти не включили сигнал ракетной опасности, „чтобы кто-то после получения сигнала не выскочил на улицу, не сел в машину и не начал движение“.

При этом он призвал жителей выразить свое мнение, чтобы узнать „правильно ли мы делаем“.