Управление городом – это гораздо больше, чем просто объединение голосов пяти партий. Основные причины вотума недоверия - падающий рейтинг Партии реформ и ее неспособность остановить продолжающийся более двух лет экономический спад. Три четверти жителей Эстонии хотят отставки премьер-министра Каи Каллас, и можно с уверенностью сказать, что жители Таллинна не хотят, чтобы в столице проводилась такая же ​​политика, которую на государственном уровне проводит Партия реформ.Половина избирателей Таллинна хотели, чтобы столицей управляла Центристская партия, и сейчас партию, имеющую самую высокую поддержку, хотят оставить в оппозиции. Осмелюсь предположить, что жители Таллинна боятся, что Партия реформ придет к власти в городе и будет проводить реформы, аналогичные тем, которые проводит на государственном уровне. Прежде самый отчаянный критик реформистов - партия „Отечество“, теперь поддерживает их политику.В Таллинне под руководством Центристской партии принимались решения и велась работа, однако правительство реформистов не сумело предпринять никаких серьезных инициатив, кроме повышения налогов. Повышение налога с оборота, подоходного налога, акциза на топливо, урезание пособий для многодетных семей, а также отмена налоговых льгот, начиная со второго ребенка – все эти шаги ударили по семьям с детьми и пошатнули их уверенность в завтрашнем дне. Вдобавок ко всему Партия реформ продавливает введение налога на автомобили и налога на сахар в напитках. Теперь, когда экономика страны пущена под откос, то же самое хотят сделать с хорошо функционирующим городом.