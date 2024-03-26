Эстонский фристайлист завоевал бронзу в слоупстайле на юниорском ЧМ

Сильдару набрал 76,66 балла после первого спуска, что позволило ему занять промежуточное четвертое место. Во втором спуске сильный снегопад заметно подпортил трассу, но Сильдару смог улучшить свой результат. Второй спуск на 85,33 балла принес ему бронзовую медаль.

Чемпионом мира среди юниоров стал 13-летний Франк Вальстрем из Норвегии, набравший 91,00 балла. Серебряную медаль завоевал американец Генри Тауншенд, набравший 89,00 балла.

На чемпионате мира среди юниоров 2021 года в Красноярске Сильдару стал чемпионом мира в лыжном фристайле - хафпайпе и завоевал бронзу в слоупстайле. Эта медаль стала для Сильдару третьей на юниорских чемпионатах мира.

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