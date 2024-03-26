ФОТО | Сборная Эстонии по футболу проиграла в товарищеском матче Финляндии, продлив серию без побед до 13 матчей
Во вторник, 26 марта, сборная Эстонии проиграла в товарищеском матче, который проходил на Олимпийском стадионе в Хельсинки, сборной Финляндии со счетом 1:2.
По сравнению с матчем плей-офф отбора чемпионата Европы против Уэльса (проигран 1:4), Финляндия произвела целых десять изменений в стартовом составе. Несмотря на это, северные соседи выиграли первый тайм со счетом 2:0.
На 30-й минуте финны заработали пенальти. Одиннадцатиметровый исполнил Фредрик Йенсен, но вратарь Карл Якоб Хейн отразил удар, после чего Йенсен сыграл на добивании и вывел хозяев вперед. Спустя 8 минут после небольшой неразберихи в штрафной Хейн переправил мяч в собственные ворота.
Эстония начала второй тайм активнее, и на 62-й минуте после подачи углового Аниер головой переправил мяч на Алекса Маттиаса Тамма, которы сократил отставание в счете до минимума. К сожалению, в оставшееся время сравнять счет не удалось, и Эстонии пришлось признать поражение.
Сборная Эстонии, которая не может выиграть на протяжении 13 матчей, проведет свой следующий матч в июне против Швейцарии.
Стартовый состав Эстонии:
До матча:
Эстония не выигрывала в официальных играх более года, совсем недавно „синие футболки“ проиграли на выезде в плей-офф отбора чемпионата Европы сборной Польши и не может выиграть на протяжении 12 матчей. Последний раз победа была одержана в матче с Финляндией, которую они обыграли со счетом 1:0 в товарищеском матче в Португалии в январе прошлого года.
Финляндия выйдет на матч с рухнувшими надеждами на выход на чемпионат Европы, проиграв Уэльсу со счетом 1:4. Эстония ранее встречалась с Финляндией 37 раз, выиграв 10 и сыграв вничью 10 раз.
По сравнению с матчем с Польшей в составе сборной Эстонии произошло несколько изменений: Рагнар Клаван, Карол Метс и Оливер Юргенс отправились в свои родные клубы, а участие Кена Калласте находится под вопросом. К сборной присоединился 19-летний защитник Андреас Вахер, который сейчас выступает за финский клуб ХИК.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook,Telegram,Instagram и даже в TikTok.