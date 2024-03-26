Суд в Москве заочно арестовал главу СБУ по делу о теракте

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка по делу о теракте. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов во вторник, 26 марта.

Согласно сообщению, Малюка обвиняют в теракте, повлекшем смерть человека (пункт „б“ части 3 статьи 205 УК РФ). Он объявлен в федеральный и межгосударственный розыск.

Поводом для дела против главы СБУ мог стать взрыв грузовика на Крымском мосту в аннексированном Россией Крыму в октябре 2022 года, пишет газета „Коммерсант“. В августе 2023 года Малюк рассказал подробности этой атаки, уточнив, что над организацией взрыва работал он сам и еще два сотрудника СБУ.

Глава СБУ о причастности ведомства к убийствам Татарского и Кивы

25 марта в эфире украинского телемарафона было показано интервью Малюка, в котором он, в частности, намекнул на причастность СБУ к убийствам российского провоенного блогера Владлена Татарского и бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, а также подрыву автомобиля, в котором ехал российский писатель и политик Захар Прилепин.

Во всех этих инцидентах Федеральная служба безопасности РФ обвиняла украинские спецслужбы. Украинская сторона прямо не подтверждала свою причастность к атакам.

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