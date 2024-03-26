Писал ли Некрасов текст о жизни среди мусульман?
В Сети распространяется текст о несправедливом отношении славян к мусульманам, авторство которого приписывается поэту Николаю Некрасову. Мы решили проверить, верна ли такая атрибуция.
Текст, подписанный именем Некрасова, представляет собой размышления автора о нежелании понять и принять иноверцев: «Жил я среди мусульман почти девять лет. Со своей почти славянской рожей. И, действительно, не было ощущения страха. Не ждал я от них никакой подлянки. В Россию возвратился непьющим, некурящим и кое-что знающим об исламе. И по-другому смотрю на мир. Вся наша беда в том, что мы ничего не хотим знать, мы всегда во всём правы, мы лучше всех, мы не уважаем ближнего, а требуем любви от иноверца… Посмотрите на себя со стороны, и волосы станут дыбом». Этот текст можно найти и в соцсетях (Instagram, X, Facebook, «ВКонтакте», LiveJournal), и в блогах на новостных сайтах, и даже в научных статьях. Интернет-пользователи стали активно распространять цитату на фоне произошедшего 22 марта теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», жертвами которого стали по меньшей мере 139 человек. На момент написания этого разбора по обвинению в совершении нападения на концертный зал были арестованы семь человек, как минимум четверо из них — граждане Таджикистана.
Уже первая фраза вирусного текста про девять лет, проведённых автором среди мусульман, не соответствует известным фактам из биографии Некрасова. Он родился в Подольской губернии (сейчас — территория Украины), детство провёл в Ярославской губернии, в 1838 году переехал в Петербург, где и жил с небольшими перерывами до самой смерти, выезжая летом на охоту в Ярославскую губернию и по делам в Москву. В 1850–1860-х годах поэт время от времени выезжал за границу, но не более чем на несколько месяцев подряд. Поэтому провести девять лет среди мусульман, тем более за пределами России, Некрасов никак не мог.
Вызывает также вопросы слово «подлянка», встречающееся в тексте. В XIX веке оно употреблялось в значении «подлая женщина». В значении «что-то подлое, подлый поступок» слово получает распространение в литературе с середины ХХ века, спустя несколько десятилетий после смерти поэта.
Но ещё важнее, что текст про мусульман отсутствует в полном собрании сочинений и писем Некрасова. Его нет ни в переписке, ни в критике, ни в публицистике.
Вирусный текст распространяется в интернете с 2010-х годов. Самое раннее его упоминание с атрибуцией Некрасову «Проверено» обнаружило в «Живом журнале» в посте от 24 декабря 2012 года. Блогер под ником anti_terror_rf отметил, что обнаружил этот текст в других блогах, и привёл аргументы, почему считает безосновательным приписывание этих слов поэту.
Таким образом, распространяемый в Сети текст о мусульманах не имеет никакого отношения к Некрасову и создан, судя по всему, в начале 2010-х годов неизвестным автором.
Итог: Неверная атрибуция цитаты