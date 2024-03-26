Писал ли Некрасов текст о жизни среди мусульман?

Текст, подписанный именем Некрасова, представляет собой размышления автора о нежелании понять и принять иноверцев: «Жил я среди мусульман почти девять лет. Со своей почти славянской рожей. И, действительно, не было ощущения страха. Не ждал я от них никакой подлянки. В Россию возвратился непьющим, некурящим и кое-что знающим об исламе. И по-другому смотрю на мир. Вся наша беда в том, что мы ничего не хотим знать, мы всегда во всём правы, мы лучше всех, мы не уважаем ближнего, а требуем любви от иноверца… Посмотрите на себя со стороны, и волосы станут дыбом». Этот текст можно найти и в соцсетях (Instagram, X, Facebook, «ВКонтакте», LiveJournal), и в блогах на новостных сайтах, и даже в научных статьях. Интернет-пользователи стали активно распространять цитату на фоне произошедшего 22 марта теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», жертвами которого стали по меньшей мере 139 человек. На момент написания этого разбора по обвинению в совершении нападения на концертный зал были арестованы семь человек, как минимум четверо из них — граждане Таджикистана.