Выбор певицы для выступления на Олимпиаде-2024 вызвал скандал

Как сообщает издание New York Times, участие Накамуры в церемонии открытия парижской Олимпиады вызывает ожесточенные споры о идентичности и языке. По данным недавнего опроса, 63% французов не одобряют идею участия Накамуры в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, пишет Sportmail.

„Выросшая в пригороде Парижа, она смешивает французские тексты с арабскими, английскими и западноафриканскими диалектами, такими как бамана, малийский язык ее родителей, в песнях, в которых переплетаются R&B, звук и ритмы афропопа“, — говорится в материале.

Критики утверждают, что ее музыка не представляет Францию. Сообщается, что Накамура получает большое количество расистских оскорблений в соцсетях в свой адрес. Парижская прокуратура начала расследование.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

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