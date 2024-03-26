ОТ РЕДАКЦИИ | Кылварт пришел, увидел... проиграл
Михаил Кылварт, председатель Центристской партии, сегодня утром был отправлен в отставку. Новая коалиция в Таллинне окажется в нелегкой ситуации, но для Кылварта и центристов сегодняшний день стал настоящей катастрофой. Отсчёт пошел.
Сегодняшний вотум недоверия мэру Михаилу Кылварту в любом случае останется на страницах истории Таллинна, ведь закончилось 19-летнее правление центристов в эстонской столице. Сам процесс их отстранения от власти оказался настоящим политическим триллером, ситуация оставалась непредсказуемой до конца, но в итоге за отставку Кылварта проголосовал 41 член горсобрания из 79.
Для Кылварта лично и для Центристской партии в целом произошедшее сегодня стало третьим серьезным поражением подряд, и теперь можно сказать, что центристы переживают катастрофу. Первым поражением для этой партии стало то, что Михаилу Кылварту и его соратникам после выборов нового председателя партии не удалось сохранить единство и от партии почти сразу откололось эстонское крыло и избиратели.
Вторым серьезным поражением стало дело Porto Franco, которые центристы проиграли в окружном суде: суд признал Центристскую партию частично виновной и потребовал выплатить в государственную казну 1 миллион евро. И это в условиях, когда партия фактически давно находится в состоянии банкротства.
Смена власти в Таллинне только усилит финансовое давление на центристов, потому что теперь интерес возможных партийных спонсоров уменьшается. Кто захочет поддерживать партию, дела у которой идут из рук вон плохо, несмотря на оптимистические заявления некоторых ее членов? Помимо этого, с приходом новой коалиции в город многие рядовые члены Центристской партии потеряют свой доход, поскольку их рабочие места и членство в различных советах зависят от того, кто находится у власти в Таллинне.
Нынешняя ситуация не пойдет на пользу и внутренней атмосфере в Центристской партии, которую сотрясают скандалы, где члены партии бросают взаимные обвинения, где ширится недоверие. Уровень недовольства Михаилом Кылвартом, который не знает, куда идти (а всем говорит, что знает), внутри самой партии только вырастет. Ситуация показывает, что новый партийный лидер оказался не способен ни генерировать новые идеи, ни удержать партию от разброда и шатания, ни определить ее будущее. Кылварт, словно герой советского мультфильма „Ежик в тумане“ - бредет через мглу, но путеводной звезды так и не видно.
Ситуация для новой власти в Таллинне тоже не будет легкой, потому что коалиция в горсобрании будет в меньшинстве. Их подстерегают обиженные и раненые центристы и члены партии EKRE, которые тоже не проявляют сильного желания сотрудничать с „новичками“. Поэтому проталкивать свои решения и инициативы в городском собрании для коалиции может оказаться сложной задачей.
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