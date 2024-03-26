ОТ РЕДАКЦИИ | Кылварт пришел, увидел... проиграл

Сегодняшний вотум недоверия мэру Михаилу Кылварту в любом случае останется на страницах истории Таллинна, ведь закончилось 19-летнее правление центристов в эстонской столице. Сам процесс их отстранения от власти оказался настоящим политическим триллером, ситуация оставалась непредсказуемой до конца, но в итоге за отставку Кылварта проголосовал 41 член горсобрания из 79.

Для Кылварта лично и для Центристской партии в целом произошедшее сегодня стало третьим серьезным поражением подряд, и теперь можно сказать, что центристы переживают катастрофу. Первым поражением для этой партии стало то, что Михаилу Кылварту и его соратникам после выборов нового председателя партии не удалось сохранить единство и от партии почти сразу откололось эстонское крыло и избиратели.

Вторым серьезным поражением стало дело Porto Franco, которые центристы проиграли в окружном суде: суд признал Центристскую партию частично виновной и потребовал выплатить в государственную казну 1 миллион евро. И это в условиях, когда партия фактически давно находится в состоянии банкротства.

Смена власти в Таллинне только усилит финансовое давление на центристов, потому что теперь интерес возможных партийных спонсоров уменьшается. Кто захочет поддерживать партию, дела у которой идут из рук вон плохо, несмотря на оптимистические заявления некоторых ее членов? Помимо этого, с приходом новой коалиции в город многие рядовые члены Центристской партии потеряют свой доход, поскольку их рабочие места и членство в различных советах зависят от того, кто находится у власти в Таллинне.