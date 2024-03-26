Суровая реальность: для финских СМИ футбольного матча с Эстонией не существует

В преддверии товарищеского матча между сборными Эстонии и Финляндии темой номер один в СМИ обеих стран является главный тренер. Тем не менее, ситуации совершенно разные. В то время как эстонские СМИ и болельщики требуют, чтобы Хэберли прервал безвыигрышную серию из 12 игр, в Финляндии то, что их сборная не отобралась на чемпионат Европы, стало катастрофой.

Мечты Финляндии, как и наши, были разбиты в четверг поражением от Уэльса со счетом 1:4. Это, в свою очередь, вызвало волну критики в адрес главного тренера Маркку Канерва, который привел финнов к их первому в истории чемпионату Европы в 2021 году. Особенно странно то, что в отборочном этапе финны показали энергичную игру, набрав 18 очков в 10 матчах.