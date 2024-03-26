26.03.2024, 13:47
Суровая реальность: для финских СМИ футбольного матча с Эстонией не существует
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в 19:00 на Олимпийском стадионе в Хельсинки финская футбольная сборная сыграет с Эстонией. Местные СМИ полностью игнорируют игру и вместо этого обсуждают контракт главного тренера.
В преддверии товарищеского матча между сборными Эстонии и Финляндии темой номер один в СМИ обеих стран является главный тренер. Тем не менее, ситуации совершенно разные. В то время как эстонские СМИ и болельщики требуют, чтобы Хэберли прервал безвыигрышную серию из 12 игр, в Финляндии то, что их сборная не отобралась на чемпионат Европы, стало катастрофой.