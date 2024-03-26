Мнение
26.03.2024, 12:40

МНЕНИЕ | Сайковский: „С отставкой Кылварта у Таллинна появился шанс на нормальную жизнь“

 
Валерий Сайковский
политический обозреватель, колумнист
Михаил Кылварт
Михаил Кылварт
ФОТО: Delfi Meedia

В последние месяцы дезинтеграция центристов стала главным фактором в эстонской политике. За счет „дезертиров“ из числа центристов существенно разрослась партия Isamaa, даже бывший лидер Юри Ратас оказался среди них. Соцдемы также заметно укрепили свои ряды бывшими центристами. События последних дней вокруг Porto Franco, завершившие трехлетний период политических и юридических коллизий, могут оказаться началом обратного отсчета перед падением влияния партии ниже критического уровня.

Деятельность центристов с момента „воцарения“ Ратаса в 2016 году выглядит как постоянное испытание терпения ангела-хранителя, который постоянно давал шанс Центристской партии после ухода Сависаара сохранить электорат и стать главной партией страны. Но быстро выяснилось, что у Ратаса есть только один талант - пускаться во все тяжкие ради получения поста премьера. Он готов игнорировать любые интересы партии и ее электората, если они мешают этой цели.

Возвращение центристов в правительство в 2016 году оживило политическую деятельность в стране. Кабинет министров стал работать с бюджетом более гибко, не побоялся существенно уменьшить налогообложение тех, кто имеет небольшие доходы. К сожалению, совершались и ошибки. К увеличившимся расходам социального сектора добавились издержки от бессмысленной акцизной политики периода 2017-2019 годов в размере нескольких сотен миллионов евро. Многие из этих ошибок были связаны с пребыванием в коалиции на ведущих ролях соцдемов. Всего этого было бы легко избежать, если бы центристы создали коалицию с реформистами не в 2021 году, а в 2016 или хотя бы в 2019 году.

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