МНЕНИЕ | Сайковский: „С отставкой Кылварта у Таллинна появился шанс на нормальную жизнь“

Деятельность центристов с момента „воцарения“ Ратаса в 2016 году выглядит как постоянное испытание терпения ангела-хранителя, который постоянно давал шанс Центристской партии после ухода Сависаара сохранить электорат и стать главной партией страны. Но быстро выяснилось, что у Ратаса есть только один талант - пускаться во все тяжкие ради получения поста премьера. Он готов игнорировать любые интересы партии и ее электората, если они мешают этой цели.

Возвращение центристов в правительство в 2016 году оживило политическую деятельность в стране. Кабинет министров стал работать с бюджетом более гибко, не побоялся существенно уменьшить налогообложение тех, кто имеет небольшие доходы. К сожалению, совершались и ошибки. К увеличившимся расходам социального сектора добавились издержки от бессмысленной акцизной политики периода 2017-2019 годов в размере нескольких сотен миллионов евро. Многие из этих ошибок были связаны с пребыванием в коалиции на ведущих ролях соцдемов. Всего этого было бы легко избежать, если бы центристы создали коалицию с реформистами не в 2021 году, а в 2016 или хотя бы в 2019 году.