МНЕНИЕ | Сайковский: „С отставкой Кылварта у Таллинна появился шанс на нормальную жизнь“

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В последние месяцы дезинтеграция центристов стала главным фактором в эстонской политике. За счет „дезертиров“ из числа центристов существенно разрослась партия Isamaa, даже бывший лидер Юри Ратас оказался среди них. Соцдемы также заметно укрепили свои ряды бывшими центристами. События последних дней вокруг Porto Franco, завершившие трехлетний период политических и юридических коллизий, могут оказаться началом обратного отсчета перед падением влияния партии ниже критического уровня.
Деятельность центристов с момента „воцарения“ Ратаса в 2016 году выглядит как постоянное испытание терпения ангела-хранителя, который постоянно давал шанс Центристской партии после ухода Сависаара сохранить электорат и стать главной партией страны. Но быстро выяснилось, что у Ратаса есть только один талант - пускаться во все тяжкие ради получения поста премьера. Он готов игнорировать любые интересы партии и ее электората, если они мешают этой цели.