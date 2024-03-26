BBC News Русская служба
26.03.2024, 10:55

ВИДЕО | В Балтиморе рухнул большой автомобильный мост, в который врезался контейнеровоз

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Kokku varisenud Francis Scott Key sild Baltimore'is.
Kokku varisenud Francis Scott Key sild Baltimore'is.
ФОТО: HARFORD COUNTY MD FIRE & EMS | Scanpix

Автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки длиной 2,5 километра обрушился в реку в американском Балтиморе. Перед этим, как сообщают американские СМИ, в него врезалось грузовое судно, пишет Русская служба Би-би-си.

По данным местных чиновников, в результате происшествия с моста упали несколько автомобилей, по меньшей мере семь человек оказались в воде.

Судя по видеозаписи, опубликованной в соцсетях, около 1:30 по местному времени большое судно врезалось в мост, загорелось, а затем затонуло.

По данным сервиса MarineTraffic, в мост врезался 300-метровый контейнеровоз Dali под сингапурским флагом, пунктом назначения которого был указан Коломбо (Шри-Ланка). Судном управляет крупная судоходная компания Maersk.

Laeva jälgimise andmed näitavad sillaga kokkupõrke hetke.

На месте работают спасатели, они ищут людей, оказавшихся в воде, сообщил агентству Associated Press Кевин Картрайт, директор по связям с общественностью пожарной службы Балтимора, около 3 часов ночи по местному времени (10 утра мск).

„Наша цель сейчас — попытаться найти и спасти этих людей“, — сказал Картрайт. По его словам, еще слишком рано говорить о том, сколько людей пострадало. Он назвал обрушение „развивающимся событием с большим числом пострадавших“.

Картрайт сказал, что, судя по всему, с моста свисают какие-то грузы или элементы крепежа, что создает небезопасные и нестабильные условия. Поэтому аварийно-спасательные службы должны действовать особенно осторожно.

„Это чрезвычайная ситуация“, — добавил он.

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