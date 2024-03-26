Власти РФ публично одобрили пытки обвиняемых по делу о теракте. Это катастрофа

Ранее издание The Insider изучило одежду террористов на материалах, опубликованных агентством Amaq News Agency, аффилированным с «Исламским Государством» (в этих роликах крупным планом сняты террористы, стреляющие в людей). Журналисты пришли к выводу, что одежда нападавших идентична той, в которую одеты подозреваемые на видео задержаний и допросов, опубликованных российскими силовиками. The Insider заключает, что на материалах, представленных агентством Amaq, и на кадрах задержаний и допросов, снятых российскими силовиками, запечатлены одни и те же люди.

На фотографиях и видео из суда видно, что обвиняемые сильно избиты: у Мирзоева на шее были обрывки пакета, у Рачабализоды забинтовано ухо, часть которого силовики отрезали ему при задержании и пытались засунуть в рот, Файзова доставили в суд на каталке — в телеграм-каналах появлялась информация, что при задержании ему выдавили глаз (на заседании он сидел с закрытыми глазами и не реагировал на происходящее). Кроме того, на второй день после теракта в Z-каналах появилось фото одного из задержанных, на котором он лежит на полу со спущенными штанами, в район его поясницы тянутся провода от стоящего рядом прибора, который силовики используют для пыток разрядами электричества.

Обвиняемых в теракте представляли в суде адвокаты по назначению, пишет ТАСС. В заметке агентства утверждается, что «ни один защитник не вызвался добровольно защищать фигурантов дела». Рачабализода и Мирзоев полностью признали вину, сообщили в суде.

В ночь на 25 марта Басманный суд арестовал четверых фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Мухаммадсобир Файзов и Шамсиддин Фаридуни арестованы на два месяца, до 22 мая, с возможностью продления меры пресечения. Их обвинили в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт «б» части 3 статьи 205 УК). Заседание проходило в закрытом режиме по просьбе следствия.

При этом российские правозащитники осудили насилие силовиков. Правозащитное объединение «Команда против пыток» опубликовало заявление, в котором отмечается, что «ответом на варварство не должно стать варварство». Еще девять правозащитных организаций (в том числе фонд «Общественный вердикт» и проект «ОВД-Инфо») также опубликовали обращение, в котором назвали отказ от соблюдения запрета на пытки «сценарием тотального разрушения правоохранительных органов и превращения их в карательный парамилитарный отряд».

Министерство обороны РФ сообщило, что вручило награды российским военным, «отличившимся в ходе задержания террористов, участвовавших в нападении на «Крокус Сити Холл»». Судя по видеозаписи ведомства, в церемонии награждения участвовали не менее четырех человек. Военным вручили медали «За отвагу» и медали «За боевые отличия».

«Правоохранительные органы выполняют свою работу. Выродки, совершившие этот чудовищный теракт, должны быть уничтожены», — написал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сказал, что виновные в теракте «не заслуживают пощады».

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал «молодцами» силовиков, которые участвовали в задержании обвиняемых, и призвал убить как задержанных, так и всех причастных к теракту. «Всех. Кто платил, кто сочувствовал, кто помогал. Убить их всех».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос CNN о следах пыток у задержанных. «Я оставляю без ответа этот вопрос», — заявил он.

В анонимных телеграм-каналах распространяются версии о том, к какому ведомству принадлежат силовики, участвовавшие в пытках. «Медузе» не удалось установить этого по открытым данным и видеозаписям. При этом адвокат Валерия Ветошкина уточняет: нет сомнений, что это были «государственные агенты» — то есть те, кто действовал по поручению, от имени и в интересах государства.

К сожалению, в России статья 286 практически не работает. Как подсчитала «Медиазона», за полтора года после появления наказания за пытки в России возбудили всего 32 уголовных дела — обвинения по ним предъявлены 58 силовикам. По 11 делам уже вынесены приговоры. Максимальное наказание среди случаев, когда известны сроки, — пять лет колонии строгого режима, минимальное — 3,5 года условного срока.

Если бы следователи захотели ужесточить ответственность, к обвинениям также можно было бы добавить умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) — об этом «Медузе» рассказал независимый правозащитник, специализирующийся в том числе на пытках. Такое же наказание могло бы грозить вигилантам — то есть людям, которые преследуют подозреваемых при поддержке государства, не являясь при этом должностными лицами.

С 2022 года в статье 286 УК РФ действуют специальные части 4 и 5, устанавливающие уголовную ответственность за пытки (при этом правозащитники много лет настаивали на том, что пытки должны войти в отдельную статью УК). Наказание по 286-й статье зависит от степени тяжести вреда здоровью, который был причинен обвиняемым в совершении теракта, объясняет адвокат Валерия Ветошкина. Максимальное наказание (в случае, если обвиняемым нанесли тяжкий вред здоровью или кого-то из них убили бы) — 15 лет лишения свободы.

Как отмечено выше, мы уверены, что в задержании участвовали «государственные агенты» — но не знаем, точно ли это были силовики. Если это все же так — их могли бы обвинить в нарушении частей 4 и 5 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Что грозило бы силовикам, если бы в России работали законы? Явно ведь не медали?

А что (в правовом государстве) грозило бы руководству силовиков?

При некоторых обстоятельствах — реальный срок, как и тем, кто участвовал в пытках.

В конвенциях и международных договорах, до сих пор обязательных для исполнения в России, есть часть с подробным определением пыток: за попустительство, молчаливое согласие, поощрение, отдачу приказа (другими словами, за косвенное участие в насилии, его организацию либо невмешательство) тоже предусмотрена ответственность. Люди должны отвечать за это так же, как и за пытки, отмечает правозащитник, пожелавший остаться анонимным. Однако в России в 2022 году эту часть определения просто не заметили — ее нет в 286-й статье УК, говорит собеседник «Медузы»:

„При этом другая часть определения пытки аккуратно скопирована из Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Причем Россия все еще участвует в этой конвенции, под нее в ООН создан отдельный комитет — Комитет против пыток. Россия исправно отчитывается этому органу (в последний раз — в декабре 2022 года)“.

В теории у следствия была бы возможность использовать одну из статей общей части Уголовного кодекса и привлечь к ответственности вышестоящее руководство по ней, объясняет «Медузе» Валерия Ветошкина:

„Возможное наказание зависит от того, давало ли руководство указание пытать или это была инициатива конкретных исполнителей. Если давало, то руководство должно нести ответственность по той же статье, что и исполнители, со ссылкой на часть 3 или 4 статьи 33 УК РФ — то есть как организатор или подстрекатель, в зависимости от установленной роли“.

А могли бы наказать тех, кто снимал пытки на видео — или просто не вмешивался?