ФОТО | Хэберли о предстоящей игре с Финляндией: они, как и мы, разочарованы и хотят реабилитироваться

Во вторник сборная Эстонии по футболу проведет свой третий матч в этом году. После поражения от Швеции со счетом 1:2 в товарищеском матче в январе „синие футболки“ проиграли Польше со счетом 1:5 в плей-офф отбора чемпионата Европы в прошлый четверг.

По сравнению с этой игрой в составе сборной Эстонии произошло несколько изменений: Рагнар Клаван объявил о завершении карьеры в сборной, а Кароль Метс и Оливер Юргенс покинули сборную и отправились в родные клубы. После ухода этих троих в состав на игру с Финляндией был вызван Андреас Вахер, дебютировавший в составе сборной в январе.