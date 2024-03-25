Бастрыкин: в результате теракта в „Крокусе“ погибли 139 человек

„В результате нападения погибло 139 человек, из них сегодня опознано 75. Среди погибших трое детей. Из общего числа погибло на месте теракта 137, двое скончались в лечебных учреждениях“, — заявил Бастрыкин.

На данный момент установлено, что 40 человек погибли от огнестрельных ранений, еще 45 — из-за пожара, который устроили нападавшие, рассказал председатель СК. По его словам, ранения и травмы различной степени тяжести в результате теракта получили 182 человека.

Бастрыкин заявил, что следствие восстановило хронологию теракта. Так, по данным следователей, террористы открыли стрельбу по людям у здания „Крокуса“ в 19:58 22 марта, затем зашли в здание, продолжая стрелять, с помощью бензина подожгли концертный зал и в 20:11 скрылись. После теракта нападавшие также сбили на парковке у „Крокуса“ семью с двумя детьми.

По словам главы СК, все четверо исполнителей теракта признали вину, а также дали подробные показания о заказчиках и тех, кто оказывал содействие при его подготовке. СК проверяет соответствие требованиям безопасности системы пожаротушения в „Крокус Сити Холле“.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что за весь период после теракта в больницы были доставлены 145 человек. 52 пострадавших уже выписаны из больниц, еще 93 человека, в том числе пятеро детей, остаются на стационарном лечении. Состояние девяти пострадавших, в том числе одного ребенка, оценивается как тяжелое.

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