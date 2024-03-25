Правда ли, что после теракта в „Крокусе“ власти Латвии запретили приносить цветы к посольству РФ в Риге?
После атаки на концертный зал „Крокус Сити Холл“ 22 марта в СМИ и соцсетях разошлось сообщение, будто латвийские власти не дали рижанам организовать мемориал у стен российской дипмиссии. Мы проверили правдивость этого утверждения.
Вечером 22 марта вооружённые люди ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, где должно было пройти выступление группы «Пикник». Нападавшие открыли огонь по зрителям и сотрудникам площадки, также сообщалось о нескольких взрывах. В результате устроенного террористами пожара здание загорелось, крыша над зрительным залом рухнула. Жертвами теракта стали по меньшей мере 137 человек, ещё 182 получили ранения.
Спустя сутки российское государственное информагентство ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Риге сообщило, что латвийская полиция запретила местным жителям приносить к зданию дипмиссии цветы в память о погибших. «В знак поддержки России и семей погибших в результате трагических событий в Подмосковье сотни жителей Латвии, разделяющих боль нашего народа, продолжают приносить цветы и лампадки к стенам посольства в Риге. Вот только местным "блюстителям порядка", судя по всему, неведомы такие понятия, как сострадание и сочувствие чужому горю — латвийская полиция запрещает неравнодушным гражданам приближаться к зданию дипмиссии, чтобы почтить память жертв чудовищного теракта», — цитирует агентство заявление дипломатов.
Аналогичные заметки опубликовали и другие крупные российские СМИ, в том числе «Российская газета», «Комсомольская правда» и Lenta.ru. Другие издания, среди которых РИА «Новости», «Аргументы и факты» и «Газета.ru», уточнили, что стихийный мемориал всё-таки появился через дорогу от посольства. Газета «Известия», напротив, со ссылкой на пользователей соцсетей сообщила, что мемориал был разрушен полицейскими.
Издания, рассказавшие о запрете, введённом рижской полицией, чаще всего ссылаются на один из двух источников: публикацию посольства РФ в Facebook и пост дипмиссии в Telegram. Первая запись появилась 23 марта в 17:20 по московскому времени, вторая — в тот же день в 16:35.
ТАСС привело только два первых абзаца из этих постов. Далее дипмиссия указывала: «В результате людям пришлось организовать стихийный мемориал на противоположной стороне улицы — через дорогу от посольства среди "экспонатов" антироссийской направленности, размещённых там латвийскими националистами и русофобами».
О том, что жители Риги приносят цветы к зданию российского посольства, сообщали и латвийские СМИ. В частности, 23 марта в 17:59 портал Delfi опубликовал видео, снятое через дорогу от здания дипмиссии. На нём видны люди, возлагающие цветы. «Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что полицейские якобы запрещают нести цветы и свечи. Это не так», — подчёркивают журналисты. Из ролика следует, что правоохранители находятся непосредственно у здания дипмиссии и не препятствуют возложению цветов на противоположной стороне улицы. Двумя часами ранее подборку кадров с этого места разместило в своём Telegram-канале издание «Волна», утром следующего дня фотографиями и видео поделился TVNet.
«Волна» в своём посте уточняет, что находившийся на том же месте мемориал Алексея Навального, погибшего в колонии 16 февраля, «пока перенесли на лужайку рядом» (это видно и на одной из фотографий). Однако в других странах цветы и свечи в память о российском политике и в день его смерти, и в день его похорон нередко оставляли прямо у стен или у забора дипмиссий РФ.
Дело в том, что с конца февраля 2022 года к российскому посольству в Риге в принципе не подпускают никого, кроме дипломатов и посетителей консульского отдела, а любые мероприятия независимо от позиции и цели организаторов проходят напротив, на площади у Дома конгрессов через бульвар Калпака. Именно там были организованы акции памяти Навального, мероприятия солидарности с Украиной и пикеты против вмешательства Кремля во внутренние дела Латвии. На площади через дорогу от посольства недавно были размещены и плакаты в поддержку Украины.
Портал Delfi по просьбе «Проверено» обратился за комментарием в латвийскую полицию. Глава пресс-центра Государственной полиции Латвии Симона Гравите пояснила, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину возле посольств обеих стран в Риге не разрешается размещать цветы или какие-либо другие предметы. «Это сделано для безопасности самих посольств», — подчеркнула Гравите. Постоянное дежурство полицейских у зданий дипмиссий подтверждают и опрошенные «Проверено» журналисты, живущие в Риге.
«Учитывая этот аспект, на противоположной стороне улицы всё это время, например, выражается поддержка Украине. И в эти выходные полиция не чинила препятствий и ограничений для возложения цветов перед посольством РФ в знак памяти и выражения сочувствия погибшим в России. Полиция не препятствует возложению цветов в разрешённом месте, если это делается с уважением к другим и без причинения ущерба объектам городской среды», — заявила представительница латвийской полиции.
Правоохранительные органы, отметила Гравите, при этом следят за обеспечением общественного порядка и безопасности, а также соблюдением законов республики: «У полиции строгая позиция в отношении тех, кто использует это мероприятие для вступления в конфликт с окружающими, находится в состоянии алкогольного опьянения и наносит ущерб городской среде, а также пытается прославлять военную агрессию или войну. Это недопустимо и не будет допускаться впредь».
Таким образом, агентство ТАСС и ряд других медиа неверно передали оригинальные сообщения посольства РФ в Риге — дежурившие у здания дипмиссии полицейские не запрещали публично выражать сочувствие жертвами теракта в «Крокусе». Сотрудники самого посольства, ведущие его аккаунты в соцсетях, при этом намеренно исказили действительность — дипломатическим работникам хорошо известно, что два года у здания дежурят стражи правопорядка, которые не позволяют оставлять у стен или у забора любые предметы. Использование глагола «пришлось» в отношении рижан, захотевших организовать мемориал непосредственно у посольства, но сделавших это через дорогу, представляется манипулятивным — это слово справедливо для участников любых акций у российского посольства в Риге независимо от цели мероприятия.
Итог: Большей частью неправда
«Проверено» благодарит журналистов русскоязычной версии портала Delfi.lv за помощь в подготовке этого разбора.