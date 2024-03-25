Правда ли, что после теракта в „Крокусе“ власти Латвии запретили приносить цветы к посольству РФ в Риге?

Вечером 22 марта вооружённые люди ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, где должно было пройти выступление группы «Пикник». Нападавшие открыли огонь по зрителям и сотрудникам площадки, также сообщалось о нескольких взрывах. В результате устроенного террористами пожара здание загорелось, крыша над зрительным залом рухнула. Жертвами теракта стали по меньшей мере 137 человек, ещё 182 получили ранения.



Спустя сутки российское государственное информагентство ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Риге сообщило, что латвийская полиция запретила местным жителям приносить к зданию дипмиссии цветы в память о погибших. «В знак поддержки России и семей погибших в результате трагических событий в Подмосковье сотни жителей Латвии, разделяющих боль нашего народа, продолжают приносить цветы и лампадки к стенам посольства в Риге. Вот только местным "блюстителям порядка", судя по всему, неведомы такие понятия, как сострадание и сочувствие чужому горю — латвийская полиция запрещает неравнодушным гражданам приближаться к зданию дипмиссии, чтобы почтить память жертв чудовищного теракта», — цитирует агентство заявление дипломатов.



Аналогичные заметки опубликовали и другие крупные российские СМИ, в том числе «Российская газета», «Комсомольская правда» и Lenta.ru. Другие издания, среди которых РИА «Новости», «Аргументы и факты» и «Газета.ru», уточнили, что стихийный мемориал всё-таки появился через дорогу от посольства. Газета «Известия», напротив, со ссылкой на пользователей соцсетей сообщила, что мемориал был разрушен полицейскими.