Арестованные, их связь с ИГ, пытки после задержания. Ответы на главные вопросы о нападении на „Крокус“

Файзов, самый молодой из четверки, жил в Иваново, где работал в барбершопе. Предположительно, именно он снимал видео, позже опубликованное ИГ.

Фаридуни приехал в Москву в начале марта и зарегистрировался в Красногорске, начал работать на паркетной фабрике в Подольске. По информации Би-би-си, в субботу силы безопасности Таджикистана были замечены в пригороде Гиссара, где проживает семья Фаридуни. Силовики забрали отца семейства прямо с соревнований бузкаши (традиционный вид конного спорта в Таджикистане). Родственникам было сказано не общаться с журналистами.

«Ничего необычного в его поведении не было, никаких религиозных книг с собой он не привез. Конечно, вся семья в курсе, что случилось. Лично для меня такого родственника больше нет. Я не знаю, как вообще он умудрился такое сотворить», — рассказал мужчина.

Известно, что Мирзоев несколько месяцев назад приехал в Новосибирск на заработки. Его дальний родственник рассказал, что у Мирзоева есть жена и четверо детей. По словам этого родственника, он поначалу ночевал в его доме, а днем таксовал, но в ноябре съехал к другу и «куда-то пропал».

«Всего задержано 11 человек, — сказал Владимир Путин, обращаясь к россия нам. — ФСБ и другие правоохранительные органы работают над выявлением, вскрытием всей пособнической базы террористов — тех, кто обеспечил их транспортом, намечал пути отхода от места преступления, готовил схрон, тайники с оружием и боеприпасами».

Упоминаемая в этом тексте организация «Исламское государство» (ИГ) признана террористической и запрещена в России и многих других странах.

Телеграм-канал SHOT, близкий к российским силовикам, утверждает, что Файзов и Фаридуни по меньшей мере пять раз были в «Крокусе» за две недели до нападения. Из сообщений канала следует, что мужчины рассматривали возможность атаки и раньше, но зал тогда «охранялся по усиленной программе».

Сотрудник концертной площадки рассказал SHOT, что 7 марта разговаривал с Фаридуни, когда тот «слонялся по холлу, все осматривал» и несколько раз спрашивал, «где что находится». В тот же день Фаридуни попал на снимок фотографа, работавшего в «Крокусе». Имя фотографа неизвестно.

На допросе при задержании Фаридуни сказал, что приехал в Россию из Турции — именно там на него могли выйти организаторы атаки. Но неизвестно, насколько слова Фаридуни соответствуют истине, поскольку ко всем задержанным применялись пытки.

В интернете сейчас много спекуляций на тему того, что подозреваемые «не выглядят» как нападавшие или как вообще способные взять в руки оружие. Главный аргумент в пользу того, что это те же люди, которые напали на «Крокус», — их собственные видеозаписи, на которых не видно лиц, но одежда полностью соответствует той, в которой задержали подозреваемых.

О трех других подозреваемых стало известно в понедельник. Это Диловар Исломов — последний владелец белого «Рено», на котором пытались скрыться участники нападения на «Крокус Сити Холл». А также его брат Аминчон и их отец Исроил.

Об этой семье в первый же день после атаки писала «Новая газета Европа» (в российском реестре «иноагентов»). Издание тогда пообщалось с последним владельцем авто, который рассказал, что примерно за неделю до нападения на «Крокус» он продал свой автомобиль брату своей жены. Братья сами пошли в полицию, чтобы прояснить ситуацию. С тех пор они не выходили на связь.

Где остальные?