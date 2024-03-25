Товарищеский матч с Эстонией обойдется футбольной ассоциации Финляндии в полмиллиона евро

По итогам жеребьевки плей-офф отбора чемпионата Европы по футболу победитель полуфинального матча между Уэльсом и Финляндией должен будет встретиться с победителем матча между Польшей и Эстонией в решающем финале. Также между двумя была достигнута договоренность о том, что две проигравшие сборные сыграют между собой в товарищеском матче.

В идеале большой матч в Хельсинки во вторник должен был стать отборочным к чемпионату Европы. Но поскольку на прошлой неделе Финляндия проиграла Уэльсу в Кардиффе со счетом 1:4, в этот вторник они примут сборную Эстонии в товарищеском матче на Олимпийском стадионе в Хельсинки. Однако для тамошнего футбольного союза это сильный финансовый удар, ведь с начала февраля северные соседи потратили шестизначную сумму на содержание газона. При этом количество энергии, используемой для обогрева газона, сравнивается с годовым потреблением дома с 70 квартирами.

Если игра с Уэльсом собрала бы аншлаг из более чем 36 000 зрителей, то товарищеский матч с Эстонией не привлечет такую же толпу, и, по оценкам северных соседей, на трибунах будет присутствовать не более 15 000 человек.

Генеральный секретарь футбольной ассоциации Финляндии Марко Казагранде в интервью национальному телеканалу северных соседей признал, что некоторые расходы можно покрыть за счет продажи билетов, но ситуация не очень хорошая. „Мы определенно остаемся в минусе“, — сказал Казагранде, отметив, что общие расходы на организацию матча составили около полумиллиона евро, пятая часть из которых пришлась на содержание газона. „Но если мы добавим к расчету централизованный контракт на медиаправа, мы все равно окажемся в минусе“.