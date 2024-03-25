Товарищеский матч с Эстонией обойдется футбольной ассоциации Финляндии в полмиллиона евро
Организация товарищеского матча между Финляндией и Эстонией обойдется футбольной ассоциации Финляндии в полмиллиона евро.
По итогам жеребьевки плей-офф отбора чемпионата Европы по футболу победитель полуфинального матча между Уэльсом и Финляндией должен будет встретиться с победителем матча между Польшей и Эстонией в решающем финале. Также между двумя была достигнута договоренность о том, что две проигравшие сборные сыграют между собой в товарищеском матче.
В идеале большой матч в Хельсинки во вторник должен был стать отборочным к чемпионату Европы. Но поскольку на прошлой неделе Финляндия проиграла Уэльсу в Кардиффе со счетом 1:4, в этот вторник они примут сборную Эстонии в товарищеском матче на Олимпийском стадионе в Хельсинки. Однако для тамошнего футбольного союза это сильный финансовый удар, ведь с начала февраля северные соседи потратили шестизначную сумму на содержание газона. При этом количество энергии, используемой для обогрева газона, сравнивается с годовым потреблением дома с 70 квартирами.
Если игра с Уэльсом собрала бы аншлаг из более чем 36 000 зрителей, то товарищеский матч с Эстонией не привлечет такую же толпу, и, по оценкам северных соседей, на трибунах будет присутствовать не более 15 000 человек.
Генеральный секретарь футбольной ассоциации Финляндии Марко Казагранде в интервью национальному телеканалу северных соседей признал, что некоторые расходы можно покрыть за счет продажи билетов, но ситуация не очень хорошая. „Мы определенно остаемся в минусе“, — сказал Казагранде, отметив, что общие расходы на организацию матча составили около полумиллиона евро, пятая часть из которых пришлась на содержание газона. „Но если мы добавим к расчету централизованный контракт на медиаправа, мы все равно окажемся в минусе“.
Последние три недели сотрудники финской футбольной ассоциации работают над газоном круглосуточно, ведь расположение ламп обогрева приходится менять каждые несколько часов. „Низкие температуры усложнили уход за газоном, потому что мы ожидали более мягкого марта. Поле пригодно для игры, но оно определенно находится в худшем состоянии, чем прошлым летом и осенью“, — добавил Казагранде.