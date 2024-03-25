ФОТО | В Нарве почтили память депортированных в 1949 году

Большинство из них освободили в 1958 году, кого-то - только в 1965-м. Несколько тысяч человек так и не вернулись домой.

В 12:00 у монумента „Memento mori“, который находится перед зданием железнодорожного вокзала, собрались желающие возложить цветы, поставить свечи и вспомнить о тех, кто был вынужден против своей воли уехать из родной страны.

На памятную акцию пришли также представители городской управы. После произнесения торжественной речи вице-мэр Нарвы по хозяйственным вопросам Олег Карпиков рассказал RusDelfi, что и его семью коснулась депортация.

„Это день скорби в сердце, например, мои бабушка и дедушка после депортации долго прожили в Сибири и потом решили не возвращаться, в России до сих пор есть села, где живет много эстонцев, - сказал Карпиков. -- Этот день всегда в памяти. И то, как это внезапно произошло, очень больно вспоминать. Часть людей смогли вернуться, но им было сложно вновь адаптироваться к жизни здесь“.

Мессурме Писарева, вице-мэр Нарвы по вопросам образования, сказала, что мало в Эстонии людей, которых не коснулась эта трагедия. „Нам важно помнить, что это было в истории Эстонии, и не повторять ошибки прошлого“, - добавила она.

Семью Мадиса Туудера, старшего инспектора по охране объектов старины, депортация тоже задела. „Грустный день и грустное событие в нашей истории, - сказал Мадис. - У меня тоже есть родственники, которых депортировали. Хотели также и бабушку с дедушкой депортировать, отца с матерью тоже, но они сбежали в лес. Бабушка знала, что будут так делать, она даже начала печь хлеб, чтобы взять с собой, но удалось спастись“.

Мария Сморжевских-Смирнова, руководитель Нарвского музея, напомнила после мемориальной церемонии, что Россия как правопреемница СССР до сих пор не выразила раскаяния в содеянном, и что невозможно сегодня не говорить о параллели с событиями в Украине.