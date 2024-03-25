Следствие просит суд арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в „Крокусе“

Как следует из материалов, переданных в суд, обвиняемые — два брата и их отец Аминчон, Диловар и Исроил Исломовы.

Непосредственная роль каждого из обвиняемых пока неясна.

Как пишет «Новая газета Европа», один из обвиняемых — последний владелец «Рено», на котором пытались скрыться исполнители теракта. Сам он утверждал, что продал машину «примерно неделю назад» брату своей жены.

ФСБ 23 марта сообщала о задержании по подозрению в совершении теракта 11 человек. Из них, по данным следствия, четверо — Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Мухаммадсобир Файзов и Шамсиддин Фаридуни — были непосредственными исполнителями теракта. Они были арестованы вечером 24 марта. Кем были остальные семь задержанных, до сих пор не сообщалось.

Вечером 22 марта за 10 минут до выступления группы „Пикник“ несколько мужчин в камуфляже и с автоматами ворвались в концертный зал Crocus City Hall в подмосковном Красногорске. Они стали расстреливать зрителей без разбора, а потом подожгли здание. Подозреваемых задержали рано утром на следующий день. По данным МЧС РФ, при теракте пострадали 182 человека, погибли 137.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.